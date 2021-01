Brexitul devine de azi o realitate, UK este o țară aproape ca oricare alta din afara UE Pe 31 decembrie 2020, ora 23:00 la Londra, 1 ianuarie 2021 ora 0:00 la Bruxelles și 1:00 la București Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a devenit o țara aproape ca toate celelalte din afara UE. Lista noutaților fiscale care intra in vigoare de la 1 ianuarie 2021 Desigur, comerțul liber cu marfuri intre UK și UE va continua, dar toate celelalte aspecte ale relației se vor schimba, unele in mod fundamental. Romania a intrat in 2021. Un Revelion atipic, cu strazi pustii in marile orașe Este sfarșitul unei perioade de 48 de ani inceputa pe 1 ianuarie 1973, cand UK adera la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​Piața mașinilor noi a scazut cu 12% în noiembrie în UE și cu 25% în primele 11 luni, arata datele ACEA. În România scaderea a fost de 25% la 11 luni, în unele țari scaderea a fost de 40%, iar la polul opus declinul a fost de doar 17%. Marca Volkswagen are 11,4% din…

- Bulgaria este din nou cea mai saraca tara din Uniunea Europeana. Datele provin din cel mai recent sondaj al Eurostat, citat de Agentia Focus. Croatia este in urma Bulgariei. Datele Eurostat arata ca noua state membre sunt peste media pentru Uniunea Europeana in ceea ce priveste bunastarea materiala…

- Romanii au depașit grecii la PIB per capita și au un nivel al bunastarii mai mare ca letonii, slovenii și ungurii. Romania, campioana in UE la cresterea consumului in ultimii ani Consumul individual efectiv (AIC), un indicator al nivelului bunastarii gospodariilor, a ramas relativ stabil in majoritatea…

- Centrul Cercetașesc Nocrich – H. C. Habermann este primul centru educațional scout din Romania. Inființat de Organizația Naționala “Cercetașii Romaniei” in anul 2010, acesta funcționeaza in fosta casa parohiala evanghelica, monument istoric din 1797, restaurat de cercetași din Romania și voluntari din…

- Energia eoliana a asigurat marți 27% (37 GWh) din enegia electrica consumata in Romania, ceea ce ne situaza pe primul loc in Europa, unde turbinele eoliene au asigurat 10,4% din consum, coform datelor Wind Europe. Clasamentul este competat de Belgia - 26%, Spania – 24%. Portugalia – 21%, Grecia…

- Energia eoliana a asigurat marți 27% (37 GWh) din enegia electrica consumata in Romania, ceea ce ne situaza pe primul loc in Europa, unde turbinele eoliene au asigurat 10,4% din consum, coform datelor Wind Europe, potrivit Mediafax. Clasamentul este competat de Belgia - 26%, Spania – 24%.…

- Doar în România și Irlanda piața mașinilor noi a crescut în UE, în timp ce per total înmatricularile au scazut cu 8%, iar în câteva țari scaderea a fost de 25%. În septembrie, piața europeana fusese pe plus, dar din octombrie încep sa se vada efectele…

- In trimestrul doi din 2020, cand UE a continuat sa implementeze masuri de izolare pentru a stopa raspandirea pandemiei de coronavirus, rata ocuparii fortei de munca la tinerii cu varsta cuprinsa intre 15 si 24 de ani a scazut in toate statele membre UE, cu exceptia Germaniei, cel mai redus declin…