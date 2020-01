Brexitul creeaza sute de locuri de munca in cea mai mare economie a Europei. 20 de firme britanice iși deschid birouri in Germania Aproximativ 20 de firme britanice au comunicat autoritatilor germane ca intentioneaza sa deschida birouri si sa creeze 680 de noi locuri de munca in Germania, a anuntat Agentia Guvernamentala Federala pentru Promovarea Investitiilor (GTAI). GTAI a legat această creştere de ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană la 31 ianuarie 2020, adăugând că numărul de noi locuri de muncă create ar pute creşte având în…