- Ambasadorul Romaniei in Marea Britanie, Dan Mihalache, a transmis un mesaj romanilor care traiesc in UK, in contextul in care astazi este ultima zi a Regatului Unit in Uniunea Europeana. Ambasadorul spune ca romanii nu au niciun motiv de ingrijorare: pana la sfarsitul anului, se poate calatori in…

- Ce se schimba pentru români Divorț cu voie buna în Marea Britanie. Petreceri de strada, jocuri de lumini și promoții la bere în pub-uri vor însoți ieșirea Regatului din Uniunea Europeana. În câteva ore va veni acel moment așteptat de trei ani și…

- Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat joi oficial acordul privind Brexitul, ultimul pas in procesul retragerii Regatului Unit din blocul comunitar, transmite agentia DPA, citata de Agerpres.Acordul a fost aprobat prin procedura scrisa, a precizat Consiliul European, a doua zi dupa ce si Parlamentul…

- Regatul Unit va parasi blocul comunitar, la care a aderat in 1973, vineri 31 ianuarie la miezul nopții, atunci cand drapelul acestei țari va fi retras de la instituțiile Uniunii Europene. Pentru acest deznodamant, cel mai recent pas a fost facut de Parlamentul European care a ratificat, la Bruxelles,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron l-a primit la Palatul Elysee pe Juan Guaido, presedintele Adunarii Nationale venezuelene, recunoscut presedinte interimar de peste 50 de tari si care incearca sa-l indeparteze de un an de la putere pe presedintele venezuelean Nicolas Maduro, relateaza AFP, citata…

- Este oficial: Marea Britanie parasește UE la 31 ianuarie. Legislația, adoptata de Parlament Parlamentul britanic a aprobat joi seara legislatia care ii va permite Regatului Unit sa paraseasca UE la 31 ianuarie cu un acord, punand astfel capat unei perioade de trei ani de incertitudini legate de termenii…

- Partidul Brexit al euroscepticului veteran Nigel Farage planuieste sa celebreze parasirea Uniunii Europene cu artificii, spectacole si alte evenimente in centrul Londrei pe 31 ianuarie, ziua oficiala a Brexit-ului, relateaza sambata The Telegraph, preluat de dpa. Farage vrea sa cheltuiasca in jur de…

- Scoția vrea sa ramana in UE. Premierul cere oficial autorizația de a organiza un nou referendum pentru independența Scotia trebuie sa primeasca autorizatia de a organiza un nou referendum privind statutul sau in Regatul Unit dupa victoria zdrobitoare a nationalistilor in alegerile parlamentare desfasurate…