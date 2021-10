Stiri pe aceeasi tema

- Brexitul va avea pe termen lung ”un impact mai mare decât pandemia de Covid-19” asupra economiei Marii Britanii, a declarat Richard Hughes, președintele organismului de prognoza a bugetului public OBR, într-un interviu acordat BBC.Ieșirea Marii Britanii din UE „va reduce…

- Un raport parlamentar susține ca intarzierea in luarea de decizii radicale au facut din Marea Britanie o țara afectata in mod particular de coronavirus, inregistrand aproape 138.000 de decese, scrie 20 Minutes și AFP. Criticile sunt puternice și vizeaza echipa premierului Boris Johnson. Raportul parlamentar,…

- De la 1 octombrie 2021 cetatenii UE, EEA (Spatiul Economic European) si Elvetiei vor avea nevoie de pasaport pentru a intra in marea Britanie. Cartile de identitate nu vor mai fi acceptate ca documente valabile pentru calatorie, ca efect al Brexit-ului. "Daca nu aveti pasaport este posibil sa vi se…

- MAE: Cum vor putea intra romanii in Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de la 1 octombrie 2021 MAE: Cum vor putea intra romanii in Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de la 1 octombrie 2021 Romanii vor putea intra in Marea Britanie din 1 octombrie doar cu pașaport, dupa…

- In contextul iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) reaminteste ca, incepand cu 1 octombrie 2021, cetatenii europeni nerezidenti pot intra in Marea Britanie si Irlanda de Nord exclusiv in baza pașaportului valabil. De la aceasta data, cetatenii romani nerezidenti…

- In trimestrul doi din 2021, valoarea exporturilor de bunuri ale UE catre tarile din afara blocului comunitar a fost usor peste nivelul din primul trimestru din 2019, iar China a depasit Statele Unite, devenind cel mai mare partener comercial al Uniunii Europene, arata datele publicat miercuri de Oficiul…

- Pana la termenul limita de 30 iunie 2021, numarul cetațenilor romani care au depus cereri de rezidența in Marea Britanie, a ajuns la 1.067.200, potrivit datelor publicate joi de Ministerul britanic al internelor și citate de G4 Media . In clasamentul naționalitaților care au contabilizat cele mai multe…