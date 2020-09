Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a invocat-o pe Margaret Thatcher, „Doamna de Fier” a Marii Britanii, într-un discurs în care a criticat vehement intenția guvernului britanic de a revizui unilateral acordul privind Brexit, subliniind ca este o chestiune de…

- Premierul britanic Boris Johnson a acuzat luni Uniunea Europeana ca amenința ca va impune o „bariera vamala” în Regatul Unit, aparând proiectul sau de lege, rezervând posibilitatea guvernului britanic de a schimba anumite dispoziții ale acordului, potrivit AFP.„Ei…

- Mai devreme, negociatorul pentru Brexit al UE, Michel Barnier, a spus ca blocul comunitar nu a refuzat sa adauge Marea Britanie pe aceasta lista. Premierul britanic Boris Johnson a afirmat ca un refuz ar echivala cu ”o blocada” a comertului cu alimente intre Marea Britanie si Irlanda de Nord. ”Ni s-a…

- O reuniune de urgenta va avea loc, joi, la Londra, intre Uniunea Europeana si Regatul Unit cu privire la proiectul de lege britanic, care renunta partial la angajamentele asumate in cadrul Brexitului, a anuntat miercuri Comisia Europeana, relateaza AFP.Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul…

- Guvernul britanic planuiește o legislație care ar submina ultima versiune a acordului pe tema Brexitului la care s-a ajuns în octombrie. Demersul amenința sa perturbe actualele negocieri comerciale dintre UE și Regatul Unit, care ar urma sa se reia marți, la Londra, potrivit Financial Times.Susținatorii…

- Romania nu se afla pe lista celor 59 de tari. Lista a fost stabilita de autoritatile britanice avandu-se in vedere evolutia epidemiei COVID-19 din fiecare tara si criteriul reciprocitatii. Calatorii veniti din 18 state membre ale UE nu vor mai avea obligativitatea de a sta 14 zile in autoizolare…

- Marea Britanie si Uniunea Europeana afiseaza un optimism prudent în contextul în care încep luni cinci saptamâni de negocieri intense, care au ca scop obtinerea de progrese în legatura cu relatia post-Brexit si evitarea unui 'no deal' catastrofal la sfârsitul…

- MAE anunta revenirea in tara a 187 de cetateni romani si patru cetateni britanici din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord.In continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea revenirii in tara a cetatenilor romani aflati in strainatate si care au fost afectati de masurile de restrangere…