- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a estimat luni, la o conferinta in Slovenia, ca este realist ca un acord privind 'divortul' dintre Marea Britanie si UE sa fie incheiat in 6-8 saptamani, a anuntat ambasada britanica la Ljubljana, potrivit Reuters. ''Cred…

- Marea Britanie considera ca o iesire ordonata din Uniunea Europeana inca este cel mai probabil scenariu, dar subliniaza ca un acord cu Bruxelles-ul ar trebui incheiat cel mai tarziu in luna noiembrie, a declarat sambata David Lidington, seful de cabinet al premierului britanic Theresa May, transmite…

- Scenariul unui Brexit fara un acord intre Londra-Bruxelles prinde contur tot mai mult. Daca așa vor sta lucrurile, nu este exclusa rediscutarea unora dintre drepturile cetațenilor europeni din Regat și ale britanicilor care traiesc in țarile Uniunii Europene.

- Negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a anuntat ca de acum inainte negocierile cu Marea Britanie intra in etapele finale si se vor desfasura 'incontinuu', astfel incat 'nu mult mai tarziu' de inceputul lunii noiembrie sa poata fi incheiat un acord, transmite…

- Marea Britanie va stabili 'masuri de precautie rezonabile' referitoare la modul de pregatire pentru o posibila iesire din Uniunea Europeana in absenta unui acord asupra Brexit-ului, a declarat luni purtatorul de cuvant al premierului Theresa May, potrivit Reuters si Press Association.…

- Dominic Raab, noul ministru britanic pentru Brexit, a declarat joi ca dorește sa intensifice negocierile cu Uniunea Europeana, in contextul in care termenul limita pentru incheierea acordului este in luna octombrie, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.„Mi-am propus sa reiau fiecare detaliu…

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson a declarat miercuri in fata Parlamentului de la Londra ''ca nu este prea tarziu pentru a salva Brexit-ul'', la zece zile dupa demisia sa din guvern in urma dezacordului fata de strategia premierului Theresa May, relateaza AFP, preluata…

- Nu va exista un al doilea referendum privind Brexit-ul, a declarat luni purtatorul de cuvant al premierului britanic Theresa May, reafirmand convingerea acesteia ca planul ei de a parasi Uniunea Europeana este singura modalitate de a obtine o intelegere care indeplineste obiectivele guvernului britanic,…