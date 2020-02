Guvernul britanic nu va accepta ca Uniunea Europeana sa-i impuna anumite reguli in materie de mediu, de dreptul muncii sau ajutoare de stat in relatia sa viitoare cu continentul, a avertizat luni negociatorul britanic pentru Brexit, David Frost, relateaza AFP. ''Este esential pentru noi sa putem stabili legi care ni se potrivesc, sa revendicam dreptul pe care il are orice alta tara din afara UE'', a afirmat David Frost in cadrul unui discurs rostit la Universitatea Libera din Bruxelles (ULB). ''Aceasta nu este doar o simpla pozitie de negociere care s-ar putea schimba sub…