Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie s-a declarat miercuri "pregatita" pentru un eșec al negocierilor comerciale cu Uniunea Europeana, în continuare în impas și pe finalul perioadei de tranziție post-Brexit, scrie AFP.Într-o discuție telefonica cu președintele Consiliului European Charles…

- Premierul britanic Boris Johnson si presedintele Consiliului European Charles Michel sunt de acord ca s-au facut unele progrese in negocierea relatiei post-Brexit intre Uniunea Europeana si Regatul Unit, dar exista in continuare divergente semnificative in unele chestiuni, a declarat miercuri un purtator…

- Uniunea Europeana si Regatul Unit vor continua negocierile privind relatiile comerciale post-Brexit saptamana viitoare si pana la Consiliul European din 15-16 octombrie, au declarat vineri surse diplomatice europene pentru Reuters. Runda de negocieri din aceasta saptamana dintre UE si…

- Uniunea Europeana si Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord vor continua negocierile privind relatiile comerciale post-Brexit de saptamana viitoare pana la Consiliul European din 15-16 octombrie, au declarat vineri surse diplomatice europene pentru Reuters. Runda de negocieri din aceasta…

- Uniunea Europeana este decisa sa ajunga cu Regatul Unit la un acord privind relatiile comerciale post-Brexit, dar va fi ferma si realista cu Londra dupa ce premierul Boris Johnson a decis sa rupa 'acordul de divort', a afirmat miercuri negociatorul-sef al UE Michel Barnier, transmite Reuters potrivit…

- Uniunea Europeana a aratat clar ca nu garanteaza ca Marea Britanie va fi inclusa pe lista de tari terte aprobate pentru importuri de alimente, a afirmat duminica negociatorul britanic pentru Brexit, David Frost, transmite Reuters.Mai devreme, negociatorul pentru Brexit al UE, Michel Barnier,…

- Marea Britanie si Uniunea Europeana au ridicat tonul luni, cu o zi inaintea reluarii negocierilor asupra relatiei post-Brexit, Boris Johnson amenintand sa se retraga din discutii la mijlocul lui octombrie si pregatindu-se, conform Financial Times, sa revina asupra anumitor angajamente din trecut, relateaza…

- Negocierile intre Uniunea Europeana si Regatul Unit cu privire la viitoarea lor relatie nu au avansat semnificativ in cursul recentei runde de discutii din aceasta saptamana, a afirmat vineri negociatorul-sef al UE pentru acest dosar, Michel Barnier, potrivit Reuters si AFP. ''Cei care sperau…