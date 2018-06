Stiri pe aceeasi tema

- Romanii din Marea Britanie primesc o veste extrem de proasta. Aceștia, dar și ceilalți cetațeni ai Uniunii Europene care locuiesc temporar in Anglia vor putea locui in continuare acolo, dar va fi nevoie de mai mult decat dovada ca locuiesc in același loc de cațiva ani.

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a acuzat miercuri Comisia Europeana ca pune in joc siguranta cetatenilor europeni prin "dogmatism", dorind sa excluda Regatul Unit din proiecte-cheie de securitate si aparare, informeaza France Presse, conform Agerpres.Davis a criticat in special…

- Persoanele cu nationalitate româna au devenit a doua cea mai comuna populatie non-britanica din Marea Britanie, anunța BBC.Biroul National de Statistica britanic spune ca numarul de români care traiesc în Marea Britanie a crescut cu 25% în 2017, fata de anul…

- Peste 100.000 de romani au plecat in Anglia in decursul unui an, cresterea procentuala fiind de 25% si, din datele pe care le are Oficiul National de Statistica de la Londra, numarul conationalilor nostri rezidenti in Regatul Unit a ajuns la 411.000. Potrivit statisticilor, Marea Britanie…

- Ministrul de Externe Teodor Melescanu este chemat la Palatul Cotroceni, marti, de catre presedintele Klaus Iohannis, pentru a-i da explicatii dupa ce Romania, alaturi de Ungaria si Cehia, a blocat o initiativa a Uniunii Europene lansata de Franta si de alte state membre UE, care critica relocarea…

- Guvernul britanic si-a anuntat recent intentia de a face publica politica sa in domeniul imigratiei post-Brexit, dupa ce Theresa May a intervenit pentru accelerarea acestui proces, relateaza luni politico.eu, scrie agerpres.ro. Un document de lucru al executivului britanic, ce contine noile…

- Amber Rudd, ministrul britanic de Interne, si-a dat demisia in contextul criticilor privind modul in care Guvernul de la Londra a gestionat situatia unor imigranti originari din Caraibe, care in mod eronat au fost catalogati drept imigranti ilegali, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Ambasada Rusiei in Romania considera ca decizia privind un diplomat din cadrul acesteia, care a fost declarat persona non-grata, este “manifestarea nebuniei politice colective”. Mai multe tari din Uniunea Europeana, SUA si Canada au expulzat diplomati rusi, Moscova reactionand. “La Ambasada Rusiei la…