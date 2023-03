„Bregret”? Britaniciii au ajuns să regrete Brexit-ul La aproape sapte ani si patru prim-ministri de cand Marea Britanie a votat pentru parasirea Uniunii Europene, sondajele sugereaza ca sentimentul public s-a intors impotriva Brexit-ului, transmite CNBC. In cel mai recent sondaj YouGov publicat saptamana trecuta, 53% dintre britanici au spus ca Regatul Unit a gresit prin plecarea din UE, fata de 32% care inca cred ca este alegerea potrivita. Sondajele Ipsos din ianuarie au indicat ca 45% din populatie credea ca Brexitul le-a inrautatit viata de zi cu zi, fata de doar 11% care au spus ca le-a imbunatatit viata. Un sondaj realizat de Focaldata si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

