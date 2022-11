Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații Curții de Apel București au decis, luni, arestarea preventiva, pentru 30 de zile, a lui Niculae Badalau, dupa ce procurorii DNA au dispus reținerea sa, duminica, fiind acuzat de fapte de corupție. Magistrații Curții de Apel București au admis, luni, propunerea procurorilor DNA, privind arestarea…

- ”Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind o posibila intelegere pe piata productiei si comercializarii semintelor de cultura si pe piata produselor pentru protectia culturilor din Romania. Autoritatea de Concurenta are indicii ca Pioneer Hi-Bred Romania, DuPont Romania (actuala Corteva…

- Manole Dan Constantin Fulgeraș alias Fulgy, baiatul Vioricai și a lui Ionița de la Clejani, a primit o noua condamnare definitiva, la doi ani de inchisoare. Asta dupa ce, anul trecut, i-a luat telefonul unui jurnalist care il filma și l-a amenințat cu moartea. Fulgy, care a mai ajuns in fața instanței…

- Liz Truss și-a anunțat joi demisia din funcția de lider al Partidului Conservator care ii asigura și funcția de premier și a anunțat ca va ramane la șefia guvernului pana o noua alegere a conservatorilor. Liz Truss a fost numita premier in urma cu o luna și jumatate, pe 6 septembrie, dupa ce a fost…

- Incendiul izbucnit la mansarda sediului Arhiepiscopiei Tomisului din Constanta a fost lichidat in noaptea de sambata spre duminica,potrivit news.ro. In urma incendiului, a ars mansarda pe aproximativ 800 de metri patrati. Potrivit reprezentantilor ISU Constanta, incendiul la mansarda Arhiepiscopiei…

- ”La data de 11 octombrie 2022, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, au pus in aplicare 26 de mandate de perchezitie domiciliara, in Capitala si judetele Ilfov, Arges si Mehedinti si 4 mandate…

- ”In sfarsit se poate semna AutostradaA3 Chetani-Campia Turzii! CNSC tocmai a respins contestatia asocierii Drum Asfalt-Trameco (grup Selina) si CNAIR este OBLIGATA de lege sa semneze contractul cu Strabag-Geiger chiar daca, teoretic, contestatarul poate sa faca recurs la Curtea de Apel Bucuresti”, au…

- Rezultatele de la Bacalaureat 2022, sesiunea august-septembrie, au fost publicate de Ministerul Educației. Vezi mai jos lista județelor – elevii intra in platforma și pot introduce codul primit de la școala pentru cautarea rezultatului obținut la examenele din sesiunea de toamna a Bacalaureatului. Rezultatele…