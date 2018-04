BREAKING: Sorin Ovidiu Vîntu a fost condamnat la 10 ani pentru delapidarea Asociaţiei Salariaţilor SNP Petrom Curtea de Apel Bucuresti l-a condamnat, joi, pe omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu la 10 ani de inchisoare, fiind acuzat de spalare de bani si delapidarea patrimoniului Asociatiei Salariatilor din SNP Petrom SA, prejudiciul fiind stabilit la peste 12 milioane de euro. Decizia e definitiva.



Judecatorii Curtii de Apel Bucuresti au contopit toate pedepsele omului de afaceri Sorin Ovidiu Vintu, dispunand pentru acesta o pedeapsa de 10 ani de inchisoare cu executare in dosarul patrimoniului Asociatiei Salariatilor din SNP Petrom SA. Pentru Liviu Luca, judecatorii au pronuntat pedeapsa… Citeste articolul mai departe pe zf.ro…

Sursa articol: zf.ro

