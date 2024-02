Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american al Apararii Lloyd Austin, ale carui spitalizari pastrate secrete au starnit controverse, a fost din nou internat in spital, a anuntat duminica Pentagonul, precizand ca situatia a fost adusa la cunostinta Casei Albe, relateaza AFP.

- Casa Alba este in alerta, elaborand planuri pentru un atac de represalii impotriva grupurilor susținute de Iran in Orientul Mijlociu, dupa un atac cu drona care a ucis trei militari americani. Președintele Joe Biden a avut doua intalniri private cu echipa sa de securitate naționala pentru a discuta…

- Secretarul american al Apararii are cancer la prostata, conform unei declarații a Centrului Medical Militar Național Walter Reed din Washington, citat de CNN. Boala a fost descoperita la inceputul lunii decembrie, iar acesta a suferit o procedura minim invaziva pe data de 22 decembrie. „A fost sub…

- Spitalizarea secretarului american al Apararii Lloyd Austin, ținuta secreta zile intregi, a fost cauzata de complicații de la operația de cancer de prostata, scrie presa americana. Secretarul Apararii a fost internat saptamana trecuta din cauza complicațiilor dupa ce a suferit o intervenție chirurgicala…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a suferit o infecție a tractului urinar in urma unei intervenții chirurgicale pentru tratarea unui cancer de prostata, au declarat medicii.Un control efectuat in decembrie 2023 „a identificat un cancer de prostata care a necesitat tratament”, au precizat…

- Vizita premierului Marcel Ciolacu la Washington a adus o premiera in politica autohtona: conflictul deschis intre șeful Guvernului și ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii. Intr-un gest fara precedent in diplomația romaneasca, ambasadorul Andrei Muraru i-a reproșat public premierului ca…

- In cadrul vizitei sale oficiale in Statele Unite, premierul Marcel Ciolacu a avut o intalnire cu Secretarul american al Apararii, Lloyd J. Austin, la Washington, in cadrul careia s-a pus accent pe consolidarea Parteneriatului Strategic dintre Romania și Statele Unite.

- Secretarul american al Apararii Lloyd Austin a sosit luni la Kiev pentru o vizita neanunțata oficial. Acesta spune ca a ajuns in capitala Ucrainei cu un „mesaj important”, a anunțat oficialul american platforma de socializare X (fosta Twitter), informeaza Reuters și TASS.