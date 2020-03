Stiri pe aceeasi tema

- Au fost confirmate noua cazuri de infectare cu virusul COVID-19 (coronavirus). Trei dintre persoanele depistate infectate au fost declarate vindecate si externate deja, informeaza Guvernul Romaniei si Ministerul de Interne, sambata.

- „Am facut un apel la calm, nu avem de ce sa ne comportam altfel decat normal. Mereu capacitatea de producție pe tot ce inseamna alimente, marfuri necesare in gospodarie, trebuie sa fie mai mare decat vanzarile efective. E și un ritm de aprovizionare care nu a creat nicio penurie. Nu e niciun motiv sa…

- Secretarul de stat din Ministerul de Interne, Raed Arafat, a anuntat vineri ca al doilea cetatean italian care a calatorit in Romania nu a fost infectat cu coronavirus precum era anuntat anterior. Seful DSU a precizat ca acesta a fost plasat in carantina deoarece a intrat in contact cu italianul de…

- Arabia Saudita a anuntat ca suspenda 'temporar' intrarea pelerinilor care merg la Mecca pe teritoriul sau cu scopul de a 'preveni patrunderea noului coronavirus (Covid-19) in regat si propagarea sa', a anuntat joi Ministerul de Externe saudit, citat de France Presse, conform Agerpres.Citește…

- Miercuri, puțin inainte de miezul nopții, intr-o conferința de presa organizata la Ministerul de Interne, ministrul Sanatații, Victor Costache și secretarul de stat Raed Arafat au confirmat primul caz de coronavirus din Romania.Un tanar din județul Gorj, angajat la restaurantul italianului și care l-a…

- Pana in acest moment nu exista nici un cetațean roman pentru care sa fi fost confirmata infectarea cu virusul COVID – 19, a comunicat Grupul de comunicare strategica inființat la Ministerul de Interne. ”In cursul zilei de ieri, 25 februarie, au fost inregistrate doua dosare penale privind infractiunea…

- Termenul pentru deschiderea ofertelor in vederea achizitionarii de termo-scannere care vor fi montate in aeroporturile din Romania, in cadrul masurilor luate pentru identificarea posibilelor persoane infectate cu coronavirus, este 26 februarie, iar criteriul de castigare este cel mai scurt termen de…

- Marcel Vela, Ministrul de Interne, a anunțat ce hotarari s-au luat pentru prevenirea unei epidemii de coronavirus. Bilanț: 17 romani sunt in carantina, 1000 sunt izolați la domiciliu. Nu s-a confirmat niciun caz pe teritoriul Romaniei