- Presedintele Klaus Iohannis l-a felicitat, sambata, pe candidatul democrat Joe Biden, sambata, pentru victoria obtinuta in alegerile prezidentiale din Statele Unite ale Americii.Citește și: Schimbare iminenta de trupe in PSD: Cel puțin 100 de deputați și 50 de senatori social-democrați nu sunt…

- Si presedintele Frantei, Emmanuel Macron, i-a felicita pe cei doi castigatori. "Americanii si-au ales presedintele. Felicitari @JoeBiden si @KamalaHarris! Avem multe de facut pentru a depasi provocarile de azi. Haideti sa lucram impreuna!" Premierul britanic Boris Johnson ii felicita pe Joe Biden, pentru…

- Guvernul Angela Merkel a salutat, sambata seara, victoria lui Joseph Biden in scrutinul prezidential din Statele Unite, pledand pentru cooperare si pentru reconfigurarea relatiilor transatlantice. "Este bine ca exista, in sfarsit, cifre clare. Ne bucuram sa cooperam cu viitoarea Administratie americana",…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis , a participat la ședința de Guvern de joi. El a anunțat ca alegerile parlamentare din 6 decembrie vor fi organizate, in ciuda faptului ca in Romania au fost inregistrate doar in 24 de ore aproape 10.000 de cazuri noi de Covid. „Nu dorim sa inchidem economia romaneasca,…

- Atunci cand candidații se așteptau mai puțin, o rasturnare uriașa de situație s-a intregistrat in Statele Unite ale Americii. Specialiștii au anunțat cine a devenit favorit la caștigarea alegerilor. Iata cum arata situația atat pentru Donald Trump, cat și pentru Joe Biden!

- Președintele Klaus Iohannis a declarat marți seara, in cadrul unei conferințe de presa, ca in acest moment nu se impune reinstituirea starii de urgența in Romania. „Nu avem acum motive sa impunem stare de urgenta si evident in acelasi timp avem toate motivele sa introducem restrictii ca sa domolim extinderea…

- Alegerile pentru președinția Statelor Unite care vor avea loc în 3 noiembrie vor fi mult diferite fața de scrutinele din anii anteriori, iar câștigatorul alegerilor mai mult ca sigur nu va fi cunoscut în seara de dupa închiderea urnelor așa cum s-a întâmplat de cele…

- Regizorul Michael Moore, 66 de ani, a avertizat ca Donald Trump pare sa se afle intr-o situație similara cu cea din 2016, atunci cand a invins-o pe Hillary Clinton in lupta pentru Casa Alba, deși nimeni nu ii dadea șanse."Imi pare rau ca trebuie sa prezint din nou realitatea", a afirmat acesta, conform…