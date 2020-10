Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo (35 de ani) a ieșit pozitiv la testul Covid-19 și a intrat in izolare, a anunțat Federația Portugheza de Fotbal, citata de Reuters. SCANDAL in Parlament: Roman (PNL) l-a facut bolșevic pe Nasui (USR) Testul pozitiv a fost inregistrat inaintea meciului cu…

- Camera Deputaților precizeaza ca, la aceasta ora, sunt inregistrate 11 cazuri de infectare cu Covid-19 in randul angajaților. „La Camera Deputaților sunt inregistrate, in prezent, 11 cazuri de infectare cu Covid-19 in randul angajaților, toate persoanele aflate in aceasta situație urmand procedurile…

- Camera Deputaților precizeaza ca, la aceasta ora, sunt inregistrate 11 cazuri de infectare cu Covid-19 in randul angajaților. „La Camera Deputaților sunt inregistrate, in prezent, 11 cazuri de infectare...

- Camera Deputaților a transmis, marți, ca sunt inregistrate, in prezent, 11 cazuri de infectare cu Covid-19 in randul angajaților.„Camera Deputaților pastreaza și respecta, in continuare, masurile de prevenire și combatere a raspandirii virusului Sars-Cov-2, iar personalul de specialitate,…

- La ora 16:00 incepe ședința convocata de premier in contextul numarului mare de infectari cu COVID-19, ședința la care participa ministrul Sanatații, secretarul de stat Raed Arafat și ministrul de Interne, Marcel Vela. INSP rectifica cifrele. Prefectul Capitalei: Vom lua masuri cand avem o rata de…

- INSP a anunțat o rectificare cu privire la rata de incidența a infectarilor cu coronavirus din București, in loc de cea anunțata inițial - de 3,11 la mie. Astfel, rata de infectare este de 2,65 la mie. BREAKING NEWS! RECORD de pacienți la ATI! Numarul de infectari este foarte mare Gheorghe Cojanu,…

- Pana astazi, 12 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 157.352 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 118.912 pacienți au fost declarați vindecați. Citește și: BUBUIE rata infectarilor cu noul coronavirus in Capitala: 2,52 este rata la 1000…

- Cetateni din mai multe localitati ale judetului Prahova au primit, duminica, mesaje similare celor de tip RO-ALERT privind suspiciuni de infectare cu noul coronavirus la anumite sectii de votare, politistii deschizand in cauza un dosar penal.Citește și: Breaking news pe București, de la Cozmin…