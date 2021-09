Stiri pe aceeasi tema

- La prezentarea moțiunii lui Florin Cițu, la Congresul PNL, susținatorii lui Orban i-au cerut premierului demisia. In sala s-a creat un haos de nedescris, iar Florin Cițu a fost intrerupt de mai multe ori. ”Cei care strigați demisia sper ca va dați seama ca vreți sa va dați jos propriul Guvern!…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat, vineri, ca ultimele evenimente pot afecta opțiunile unora dintre delegații care vor participa la alegerile interne, insa el este sigur ca poate caștiga al doilea mandat de președinte. Orban a spus ca delegații care și-au declarat susținerea pentru el la Congresul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a dezvaluit ca a avut o intelegere cu premierul Florin Citu, conform careia acesta din urma i-a promis ca nu va candida pentru presedintia PNL. Dezvaluirea celui care este si presedintele Camerei Deputatilor vine la doar o zi dupa ce s-a aflat ca Florin Citu a fost inchis…

- In vreme ce Ludovic Orban, susține ca-și va da demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților daca nu va caștiga șefia PNL, premierul Cițu evita o asemenea provocare. „Sunt aici in cursa pentru presedintele Partidului National Liberal, despre acest lucru discutam. Celalalt obiectiv al meu…

- „Schimbarea la fața” in PNL Alba: Ion Dumitrel este noul Președinte al partidului, in urma alegerilor interne „Schimbarea la fața” in PNL Alba : Ion Dumitrel este noul Președinte al partidului, in urma alegerilor interne Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel este noul Președinte al Partidului…

- Intalnirea la care vor participa primarii din județul Teleorman va avea loc, astazi, de la ora 15:00.Aproximativ 50 de primari vor participa la discuțiile de la Palatul Victoria. Din informațiile Realitatea PLUS, premierul și primarii teleormaneni vor discuta despre imparțirea banilor in urma rectificarii…

- Deputatul Dan Vilceanu a obtinut, duminica, inca un mandat de presedinte al filialei PNL Gorj. El a obtinut 348 de voturi din 350 de voturi exprimate. Tot duminica a fost ales si noul Birou Politic Judetean al PNL Gorj. La Conferinta judeteana de alegeri interne au fost prezenti…

- Lupta crancena intre Ludovic Orban și Florin Cițu. Se trag sforile pentru Congresul din data de 25 septembrie. Potrivit datelor obținute de EVZ, pana in acest moment, premierul Florin Cițu are asigurata șefia PNL. Premierul este clar favorit in fața liderului Ludovic Orban. Pana la acest moment, situația…