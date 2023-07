Stiri pe aceeasi tema

- O casa de moda a scos pe piața Miscroscopic Handbag, geanta microscopica masoara doar 657 pe 222 pe 700 de micrometri, aceaste dimensiuni pot fi comparate cu un fir de praf, scrie Vogue. Geanta miniaturala „Microscopic Handbag” este gandita dupa geanta „OnTheGo” de la un brand renumit si se pare ca…

- Miliardarul italian a avut parte de funeralii naționale. Dupa o viața de dezmaț, recunoștința poporului Domul din Milano a fost, miercuri dupa-amiaza, gazda ultimei petreceri bunga-bunga organizate de Silvio Berlusconi. Veți spune ca blasfemiez și ca așa ceva nu este posibil pentru ca amfitrionul nu…

- Silvio Berlusconi a murit luni dimineața la varsta de 86 de ani la spitalul San Raffaele din Milano. El se intorsese vineri la spital dupa o lunga spitalizare de 45 de zile care s-a incheiat in urma cu cateva saptamani, din cauza unei pneumonii și a unei forme de leucemie. Acesta se intorsese vineri…

- Silvio Berlusconi, fostul patron al celor de la AC Milan și politician din Italia, a murit in cursul zilei de astazi. In varsta de 86 de ani, acesta a suferit de-a lungul anului, fiind internat și tratat de leucemie. Pe 9 iunie, președintele clubului Monza a fost internat din nou la spitalul San Raffaele…

- Noile tehnologii schimba peisajul muncii intr-un ritm fara precedent. O analiza a World Economic Forum arata ca pana in 2027, vor fi create 69 de milioane de locuri de munca la nivel global – dar se asteapta ca 83 de milioane sa dispara, ceea ce va dulce la un deficit de 14 milioane, scrie CNBC....…

- Jessica Caldwell, in varsta de 29 de ani, o cosmeticiana din Swansea, și-a schimbat pensulele de machiaj cu o „bagheta magica” pentru a deveni vrajitoare cu norma intreaga. A cheltuit o suma destul de mare pe carți de vraji, carți de tarot și cristale și a creat rapid un cont de socializare pentru afacerea…

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi a fost mutat, duminica, din sectia de terapie intensiva in care se afla de la 5 aprilie, dar ramane spitalizat, anunta Corriere della Sera, potrivit AFP, scrie news.ro.Magnatul in varsta de 86 de ani, internat in spitalul San Raffaele din Milano din cauza…