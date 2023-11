Stiri pe aceeasi tema

- La doar 156 de kilometri de Bucuresti, in satul Jgheaburi, din comuna argeseana Corbi, se afla o casuta care are propria cascada naturala in curte, cat și o formatiune despre care legenda spune ca este un os de urias pietrificat, aflat in peretele de calcar din spatele ei. „Casuța albastra” atrage anul…

- Un chelner a evacuat tot restaurantul și a sunat la poliție, temandu-se ca un turist strain ar fi amenințat ca arunca in aer localul din Lisabona, Portugalia, avand o grenada asupra sa. Turistul, un azer in varsta de 36 de ani, dar care vorbește in primul rand limba rusa, a folosit o aplicație pe telefon...…

- Australienii sunt revoltați din cauza unei oferte neobișnuite anunțate de un club de noapte din Adelaide. Mai exact, acesta a spus ca ofera bauturi gratuite femeilor in funcție de marimea sutienului. Oferta n-a fost apreciata nici de autoritați care au amendat barul cu 3.897 de dolari australieni. „A…

- Mireasa și-a spus durerea pe un grup destinat mireselor, aceasta a povestit cum a trimis 120 de invitații, dar a primit doar 33 de confirmari, cu doar cateva zile inainte de marele eveniment. Astfel, cei doi viitori soți s-au decis ca pentru restul de 87 de locuri neconfirmate sa lanseze o invitație…

- Cu o voce plina de viața și expresivitate, AMI se reintoarce și ne aduce ritmuri retro și versuri pline de adancime, care ne fac sa ne simțim ca și cum am fi intr-un film clasic. ,,Nostalgia”, o piesa care amintește de trecut, dar te lasa sa traiești in prezent, te va face sa te miști... View Article

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca pachetul cu masuri fiscale pe care iși va asuma raspunderea in Parlament va fi finalizat saptamana aceasta. El a afirmat ca iși dorește ca pachetul cu masuri de austeritate sa fie finalizat saptamana aceasta pentru a intra in transparența. „Noi luam acum niște masuri…

- Videoclipurile cu oameni care prajesc cuburi de gheața pe gratar și le asezoneaza cu sosuri și condimente au rascolit pe rețelele de socializare din China și au lasat oamenii cu intrebari fara raspuns. Potrivit mai multor știri din China, gustarea bizara de strada a fost facuta celebra printr-un scurt…

- Satui de politica si politicieni, la alegerile locale, niste sateni din Marea Britanie si-au ales ca primar un ponei. Localnicii isi iubesc primarul, devenit intre timp o adevarata vedeta. „Mai rau decat un om nu poate fi”, spune o admiratoare. In localitatea Cockington din sudul Angliei, poneiul…