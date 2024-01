Stiri pe aceeasi tema

- Un roman care s-a intors in țara pentru a-și repara dantura era sa piarda toata averea in tren. Intreaga pațanie a suceveanului de 61 de ani a fost relatata pe pagina de Facebook „Atenție, Poliția Iași“. „Dupa ani de munca in strainatate, departe de familie și casa, un cetațean din județul Suceava…

- Sute de persoane au iesit in strada in Tel Aviv vineri seara pentru a protesta impotriva mortii a trei ostatici, ucisi accidental de soldatii israelieni in Fasia Gaza, informeaza dpa, citand reportajele din media locale. Imaginile difuzate de televiziunea israeliana au aratat multimi mari care se adunau…

- Pregatești din timp Craciunul, ești mai fericit. Potrivit cercetarilor, cei care incep decorarea casei din noiembrie sunt mai fericiți decat cei care așteapta pana in decembrie sau chiar pana in ultimul moment. Asta pentru ca atmosfera sarbatorilor ajuta adulții sa iși retraiasca copilaria. „Tu poți…

- Un meniu unic din 11 aprilie 1912 e scos acum la licitație și el dezvaluie deliciile care au fost servite pe vasul care s-a scufundat, cu doar trei zile inainte ca acesta sa loveasca un aisberg, in calatoria sa inaugurala peste Atlantic, relateaza The Guardian. Așteptat sa se vanda cu pana la 70.000…

- Halloween este o sarbatoare de origine celtica, preluata astazi de multe popoare din lumea occidentala, ea raspandindu-se in secolul al XIX-lea prin intermediul imigranților irlandezi din Statele Unite ale Americii. Numele provine din limba engleza, de la expresia All Hallows’ Even, numele sarbatorii…

- Situatie absolut ireala in Alba Iulia. Locatarii unui bloc au strans semnaturi pentru a obliga o familie sa renunte la caine. Si nu pentru ca animalul de companie ar face zgomot sau mizerie in urma lui. Potrivit alba24.ro, incidentul a avut loc in cartierul „Emil Racovita”. Laurentiu, proprietarul cainelui…