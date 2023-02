Stiri pe aceeasi tema

- O fosta casa de taxare supranumita „cea mai mica locuința din Marea Britanie”, cu o inalțime de doar doi metri, a fost scoasa la vanzare pentru aproximativ 80.000 de euro. Proprietatea unica de 2,5 metri, clasificata in gradul II, este situata in satul Newton Poppleford, langa Sidmouth, Devon. Ye Olde…

- Oamenii de știința au descoperit ca barbații nu vad mizeria la fel ca femeile, dar aceasta nu este o scuza pentru barbați sa nu faca nimic – deoarece cercetatorii au spus ca barbații trebuie sa-și schimbe percepțiile. Nimanui nu ii place in mod deosebit sa faca treburile casnice, dar, din pacate, trebuie…

- Cat de mult se pot bucura unii romani de un nou tramvai in oraș? Ne poate spune un domn din Reșița care a ales sa se descalțe la, probabil, prima lui cursa cu mijlocul de transport inaugurat acum 2 zile. “Firma turca Durmazlar a livrat zilele trecute la Reșița primul tramvai din lotul de 12,... View…

- Doi barbați beți s-au urcat, sambata, intr-un tractor cu plug și au plecat cu utilajul dintr-o comuna din județ spre un mall din Iași. L-au lasat in parcarea centrului comercial și au plecat sa se distreze. Barbații au baut intre orele 19 și 22 intr-un bar din localitatea Bosia, iar apoi au pornit spre…

- India va depași China in acest an și va deveni cea mai populata țara din lume. Va fi nevoita sa se adapteze noii structuri demografice, pentru a susține cererea de pe piața muncii. Probabilitatea ca populația Indiei sa o depașeasca pe cea a Chinei in cateva luni a crescut marți, cand oficialii chinezi…

- Chinezii trec sub semnul Iepurelui. Anul Nou chinezesc 2023 incepe pe data de 22 ianuarie și se termina pe 9 februarie 2024. Zodia ȘOBOLAN Horoscopului chinezesc al Șobolanului 2023, prevede mult succes pe majoritatea planurilor pe care le ai in vedere, pentru acest an. Odata ce vei gasi o cale de…

- TikTok a ajuns la peste 1 miliard de utilizatori la nivel global. Sunt peste 100 de milioane de conturi active doar in Europa. Este probabil rețeaua sociala care a inregistrat cea mai rapida creștere a numarului de utilizatori, iar Romania este pentru TikTok a doua cea mai mare piața din Europa Centrala.…

- Ne petrecem ore intregi in fiecare zi trimițand mesaje, efectuand apeluri și rasfoind nesfarșite postari pe rețelele de socializare. Sunt ca un membru in plus și le luam cu noi peste tot – chiar și in locurile in care probabil nu ar trebui sa le luam. De multe ori, telefonul este prietenul tau chiar…