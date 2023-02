Stiri pe aceeasi tema

- In restaurantul Fang din Rhauderfehn, landul german Saxonia Inferioara, care funcționeaza ca un „All you can eat” (n.r. Mananci cat poți”), daca nu lași farfuria goala, primești o amenda de 10 euro, scrie publicația Heute . Localurile „Mananci cat poți” sunt foarte populare in toata lumea. Problema…

Ce se poate intampla atunci cand ii lași telefonul copilului sa se joace? A aflat pe pielea lui un tata din Michigan, Statele Unite. Fiul lui de numai 6 ani a profitat de neatenția tatalui pentru a da comenzi de mancare de nu mai puțin de 1000 de dolari. Copilul, care spune ca ii era...

- Romanii, ”campioni” la cheltuitul banilor pe alimente: Din 1.000 de lei, 250 ii dau pe mancare Romanii, ”campioni” la cheltuitul banilor pe alimente: Din 1.000 de lei, 250 ii dau pe mancare Romanii cheltuie pe alimente cei mai mulți bani dintre europeni, din 1.000 de lei, 250 reprezentand cheltuieli…

- In ultimul an, prețul oului a crescut vertiginos in intreaga lume! In Statele Unite prețul a depașit cu mult creșterea altor produse alimentare, urcand cu aproape 60% in cele 12 luni, comparativ cu anul precedent. In Japonia, prețurile au atins un nivel record, noteaza CNN. In Noua Zeelanda, care consuma…

- Un cardiolog celebru din SUA a explicat ce alimente trebuie evitate, pentru o cat mai buna sanatate a inimii. Dr. Harmony Reynolds, cardiolog la NYU Langone, unul dintre cele mai importante centre medicale academice din SUA, a explicat ca ca cercetarile din domeniul nutriției nu ofera de multe ori…

- Incendiile devastatoare din ultimii trei ani din California au pus in pericol numarul limitat de sequoia gigantici. Oamenii de stiinta cloneaza acesti arbori uriasi si ii planteaza mai la nord, unde schimbarile climatice ar putea crea conditii de crestere adecvate. O echipa de horticultori experti foloseste…

- Un barbat bolnav a luat o decizie radicala, dupa ce problema facturilor la curent a devenit o problema tot mai apasatoare. Disperat, omul susține ca este nevoit sa renunțe la mancare pentru oxigen, fiind de ani intregi dependent de aparatul care crește vizibil factura la curent.