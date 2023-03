Stiri pe aceeasi tema

- Noah este cel mai popular nume de baiat din lume, conform site-ului BabyCenter. Pe locul doi in lista preferințelor este Oliver, iar a treia poziție in top este deținuta de Liam. Acest nume a ținut locul de frunte din 2019 și pana acum.

- „Everything Everywhere All at Once” este marele caștigator al premiilor Oscar ce au avut duminica seara in Los Angeles, la Dolby Theatre, cladirea care gazduiește gala in fiecare an. Filmul a caștigat șapte premii Oscar, inclusiv pe cel pentru cel mai bun lunmetraj, scrie europafm.ro. Starurile au…

- 8 martie este ziua in care se sarbatorește femeia, simbol al vieții, al iubirii, puritații și al frumuseții spirituale. Legat de aceasta sarbatoare sunt legate o serie de traditii si obiceiuri. De Ziua Femeii, pe 8 martie, este bine ca femeile sa poarte martisorul in pipet, pentru a avea noroc in dragoste…

- Lista „respinge” dezvaluie toate persoanele carora le-ați trimis cereri de prietenie. Dar ii arata doar pe cei care nu v-au acceptat cererea. Este ușor sa uiți cui i-ai trimis cereri de prietenie de-a lungul anilor. Și probabil ca uiți de majoritatea solicitarilor dupa cateva zile. Acum va puteți conecta…

- Harry Styles a caștigat toate cele patru premii Brit Awards la care a fost nominalizat, inclusiv „Cel mai bun album”, „Cel mai bun artist” și „Cel mai bun act pop/R&B”. Spectacolul a fost deschis cu As It Was, hitul pentru care a caștigat premiul „Cantecul anului”. Styles i-a mulțumit, de asemenea,…

- Localurile „Mananci cat poți” sunt foarte populare in toata lumea. Problema este ca, de multe ori, clienții iși pun pe farfurie „cu lopata” și nu reușesc sa manance tot. Ca urmare, o cantitate mare de alimente ajunge la gunoi. In fiecare luna, restaurantul Fang arunca alimente in valoare de aproximativ…

- Cea de-a 65-a gala a Premiilor Grammy a avut loc, luni, 6 februarie, de la ora 3:00. Evenimentul muzical in cadrul caruia se premiaza cei mai buni artiști ai planetei a fost comentat, in Romania, de matinalii Virgin Radio Romania, Veronica Trandafir și Andrei Niculae. Beyonce a intrat in istorie dupa…

- „Prietena mea are o colecție de peste 50 de hanorace de la alți barbați.” Un barbat a recunoscut ca nu se simte foarte bine dupa ce a aflat ca iubita lui are peste 50 de hanorace de la alți barbați in dulapul ei – iar prietenii ii incurajeaza sa se desparta de ea. In timp... View Article