Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator al Curtii supreme din Brazilia a dispus luni anularea tuturor condamnarilor fostului presedinte Luiz Inacio Lula da Silva pentru coruptie, ceea ce l-a putea face eligibil pentru a candida impotriva lui Jair Bolsonaro in alegerile prezidentiale din 2022, relateaza AFP si Reuters.…

- Un judecator al Curtii supreme din Brazilia a dispus luni anularea tuturor condamnarilor fostului presedinte Luiz Inacio Lula da Silva pentru coruptie, ceea ce l-a putea face eligibil pentru a candida impotriva lui Jair Bolsonaro in alegerile prezidentiale din 2022, relateaza AFP si Reuters.…

- Bilanțul zilnic al morților COVID-19 din Brazilia ar putea ajunge la 3.000 daca nu se iau masuri serioase pentru a opri raspandirea virusului. Cu toate acestea, Ministerul Sanatații nu vede nicio șansa pentru restricții dure la nivel național din cauza rezistenței președintelui Jair Bolsonaro, potrivit…

- O unitate anticoruptie a procuraturii braziliene cunoscuta sub denumirea „Spalatoria auto” a fost inchisa oficial saptamana aceasta. In ciuda popularitatii “Spalatoriei auto”, procurorul general al Braziliei, Augusto Aras, a decis in septembrie anul trecut sa prelungeasca mandatul unitatii numai pana…

- O unitate anticoruptie a procuraturii braziliene cunoscuta sub denumirea "Spalatoria auto" a fost inchisa oficial saptamana aceasta, dupa sapte ani in care a contribuit la condamnarea a zeci de lideri politici si oameni de afaceri, inclusiv a unor fosti presedinti, informeaza Reuters. …

- Potrivit Deciziei nr. 26 din 22 ianuarie 2021 a presedintelui Epure, magistrul Gabriel Sandu Lefter va fi inlocuit in Colegiul de conducere al instantei de judecatorul "cu vechimea cea mai mare la Curtea de Apel Constantaldquo;. Este vorba despre magistratul Adriana Ispas, la randul sau, fost vicepresedinte…

- Fosta membra a Comitetului de conducere al corporației ruse "Inter RAO", Karina Țurcan, pe 29 decembrie, se va prezenta din nou in fața judecatorilor pentru pronunțarea sentinței. Ea este acuzata de spionaj. Dupa cum scrie riafan.ru, audierile in cazul fostului top-manager au avut loc in regim inchis,…

- Fstul manager al Spitalului Filantropia din București, Dan Ștefan Simpalean, a anunțat, marți, ca mandatul sau incetase de drept in data de 12 decembrie, inainte ca primarul Capitalei, Nicușor Dan, sa il demita din funcție, informeaza G4Media. Intr-o postare pe Facebook, Dan Ștefan Simpalean, a afirmat…