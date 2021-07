IPJ Ialomita: Comunicat de presa - 15.07.2021

Nr.36 din 15 iulie 2021 COMUNICAT DE PRESA Avand in vedere temperaturile ridicate din perioada urmatoare, este cunoscut faptul ca tot mai multi cetateni vor obisnui sa petreaca timpul liber in apropierea cursurilor de apa, sa se imbaieze, fapt ce uneori, poate conduce la adevarate tragedii, in cazul nerespectarii… [citeste mai departe]