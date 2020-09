Brazilia: Popularitatea preşedintelui Jair Bolsonaro în creştere Cota de popularitate a guvernului brazilian condus de presedintele Jair Bolsonaro a crescut in zece luni de la 29% la 40%, potrivit unui sondaj dat publicitatii joi, in pofida criticilor asupra politicii sale de mediu si modului in care a gestionat criza coronavirusului, noteaza AFP. Potrivit acestei anchete de opinie realizate de institutul Ibope intre 17 si 20 septembrie, 40% dintre persoanele chestionate considera guvernul Bolsonaro "bun" sau "foarte bun", nivelul cel mai ridicat de opinii favorabile de la instalarea lui la putere, in ianuarie 2019. Este o crestere de 11 puncte in raport cu… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Actorul american Leonardo DiCaprio s-a alaturat unei campanii internaționale impotriva președintelui brazilian Jair Bolsonaro, pe care il acuza pentru politica sa de mediu in Amazonia, scrie ansa . Vedeta de la Hollywood a postat cateva hashtag-uri impreuna cu un videoclip in limba engleza prin care…

- Joseph Biden, candidatul democrat in scrutinul prezidential din SUA, mentine avansul in sondajele de opinie, inclusiv in state decisive din punct de vedere electoral, dar popularitatea presedintelui Donald Trump este in crestere, informeaza postul CNBC si publicatia The Hill. Acest fapt se datoreaza…

- Senatorul brazilian Flavio Bolsonaro, 39 de ani, fiul cel mare al presedintelui Jair Bolsonaro, a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, potrivit unei declaratii a purtatorului de cuvant a senatorului, relateaza marti Reuters, citata de Agerpres.Flavio nu are simptome de COVID-19 si este acasa,…

- Senatorul Flavio Bolsonaro, fiul cel mare al presedintelui Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost contaminat cu noul coronavirus, a anuntat purtatorul sau de cuvant, anunța news.ro.Senatorul de 31 de ani este asimptomatic si este la locuinta sa, el incepand tratamentul cu hidroxiclorochina si azitromicina,…

- Senatorul brazilian Flavio Bolsonaro, fiul cel mare al presedintelui Jair Bolsonaro, a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, potrivit unei declaratii a purtatorului de cuvant a senatorului.

- La cateva zile dupa ce controversatul președinte brazilian Jair Bolsonaro a anunțat ca s-a recuperat dupa ce a fost infectat cu coronavirus, soția sa, Michelle, are Covid-19, informeaza agentia DPA, citata de Bild.Conform serviciului de presa a președinției, starea de sanatate a lui Michelle Bolsonaro…

- Trei sondaje publicate în aceasta saptamâna în Brazilia arata o creștere a popularitații președintelui Jair Bolsonaro, acesta fiind cotat ca favorit pentru un nou mandat în pofida gestionarii controversate a pandemiei de COVID-19 care a ucis peste 84.000 de persoane în…

- Michelle Bolsonaro, sotia presedintelui brazilian Jair Bolsonaro, care este bolnav cu noul coronavirus, a anuntat sambata ca ea si cele doua fiice ale sale au fost testate negativ, relateaza Reuters. Seful statului a anuntat marti ca a fost testat pozitiv si ca a intrat in carantina, dar ca ia si medicamentul…