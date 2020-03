Brazilia - Ploile torenţiale au făcut cel puţin 4 morţi în Rio de Janeiro Cel putin patru persoane au murit in statul Rio de Janeiro din cauza ploilor torentiale care au provocat inundatii si alunecari de teren, au anuntat luni autoritatile braziliene, citate de AFP.



Cele patru victime au fost electrocutate, s-au inecat sau au pierit ingropate in urma alunecarilor de teren, a precizat Apararea Civila.



In statul Rio de Janeiro, peste 5.300 de persoane au fost nevoie sa isi abandoneze locuintele din cauza ploilor abundente de la sfarsitul saptamanii trecute, potrivit guvernului acestui stat.



Cele mai afectate orase sunt Mage, Mesquita,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin patru persoane au murit in statul Rio de Janeiro din cauza ploilor torentiale care au provocat inundatii si alunecari de teren, au anuntat luni autoritatile braziliene, citate de AFP. Cele patru victime au fost electrocutate, s-au inecat sau au pierit ingropate in urma alunecarilor de teren,…

- Inundatiile devastatoare si alunecarile de teren au provocat moartea a cel putin 56 de persoane in sud-estul Braziliei, potrivit unui nou bilant publicat marti de agentia nationala de presa Agencia Brasil, relateaza dpa potrivit Agerpres. In statul Minas Gerais si-au pierdut viata 47 de persoane,…

- Inundatiile devastatoare si alunecarile de teren au provocat moartea a cel putin 56 de persoane in sud-estul Braziliei, potrivit unui nou bilant publicat marti de agentia nationala de presa Agencia Brasil, relateaza dpa. In statul Minas Gerais si-au pierdut viata 47 de persoane, in timp ce in statul…

- O furtuna violenta, insotita de caderi record de precipitatii sub forma de ploaie, care s-a abatut incepand de joi asupra zonei de sud-est a Braziliei unde a provocat inundatii importante si alunecari de teren, a lasat in urma cel putin 44 de morti, au anuntat duminica autoritatile locale, citate de…

- Ploile abundente care au lovit nord-vestul Madagascarului incepand de duminica au lasat in urma lor 21 de morti, 20 de disparuti si 90.000 de sinistrati, a indicat Biroul National de Gestionare a Riscurilor si Dezastrelor (BNGRC), citat de AFP. Doua localitati, Mitsinjo si Maevatanana, au fost puternic…

- Ploile abundente care au lovit nord-vestul Madagascarului incepand de duminica au lasat in urma lor 21 de morti, 20 de disparuti si 90.000 de sinistrati, a indicat Biroul National de Gestionare a Riscurilor si Dezastrelor (BNGRC), citat de AFP, potrivit Agerpres.Doua localitati, Mitsinjo si…

- Ploile torentiale care au lovit capitala Indoneziei si regiunea din jur in noaptea dintre ani au dus la inundatii soldate cu cel putin 9 morti si mii de evacuati, conform unui anunt dat publicitatii miercuri de autopritatile indoneziene, transmite Reuters, potrivit Agerpres."Incepand de azi,…

- Cel putin opt persoane si-au pierdut viata intr-o alunecare de teren provocata de ploile torentiale in estul Republicii Democrate Congo (RD Congo), a declarat joi un oficial local, relateaza dpa, potrivit Agerpres. Alunecarea de teren s-a produs joi dimineata in orasul Bukavu din provincia Kivu de…