Stiri pe aceeasi tema

- Un procent de 23% din padurea tropicala amazoniana din Brazilia care este pe teren public si care nu este destinat vreunei utilizari anume se afla in mod ilegal sub control privat, conform unui studiu prezentat miercuri, relateaza DPA.Procentul corespunde cu 116.000 de kilometri patrati care…

- Conflict deschis intre Primaria Timisoara si patronul firmei care detine clubul de fite „Heaven” din Timisoara. Amenajat intr-o baza de agrement inchiriata de la primarie, clubul a ramas inca din vara anului trecut fara contract de inchiriere. In ciuda acestei situatii, patronul se pregateste sa redeschida…

- Deputatul PNL Ovidiu Raetchi declara ca daca actuala conducere PSD isi doreste sa se indeparteze de imaginea de "partid problema" de la nivelul UE, presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, e obligat sa-si ceara scuze in numele partidului pentru "acuzatiile nefondate" la adresa UE din ultimii…

- Deputatul PNL Ovidiu Raetchi declara ca daca actuala conducere PSD isi doreste sa se indeparteze de imaginea de "partid problema" de la nivelul UE, presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, e obligat sa-si ceara scuze in numele partidului pentru "acuzatiile nefondate" la adresa UE din ultimii…

- Minister of Education and Research Monica Anisie said on Thursday that official of private education in Romania are offering their school premises for public school children as well, starting with the next school year. "Recently we have had numerous consultations with representatives of private education…

- Procentul de majorare va depinde de starea economiei, a declarat premierul Ludovic Orban, aseara, intr-un interviu la Romania Tv. Șeful guvernului a amintit ca economia Romaniei a suferit din cauza situației create de coronavirus și a adaugat ca, potrivit legii, dupa primul semestru al anului, va fi…

- Guvernul a adoptat, marți, o ordonanța de urgența care prevede anularea parteneriatelor public-private pentru mai multe proiecte de infrastructura, precum autostrada Ploiești-Brașov sau autostrada Iași-Ungheni. Au fost anulate și parteneriatele public-private pentru spitalele regionale, scrie Mediafax.…

- Un sucevean care are o suprafața de 80 de ari de teren pe raza comunei Moara reclama ca proprietatea sa este calcata și folosita abuziv de ciobanii care și-au instalat stanele in zona."In zona Vișania - Moara dețin 80 de ari de teren, intr-o zona cu teren intravilan. Chiar și așa, de vreo 5 ...