Stiri pe aceeasi tema

- Fostii presedinti ai Braziliei Luiz Inacio Lula da Silva si Fernando Henrique Cardoso, adversari politici timp de zeci de ani, si-au manifestat vineri opozitia fata de Jair Bolsonaro, caruia Lula i-ar putea bara drumul anul viitor spre realegere, noteaza AFP. Potrivit imaginilor difuzate cu…

- Brazilia a ajuns sambata la 67.977 de decese din cauza COVID-19 de la inceputul lunii aprilie, depasind recordul din martie cand au fost inregistrate peste 66.000 de decese cauzate de coronavirus, potrivit datelor Ministerului Sanatatii, noteaza AFP. Tara cu 212 milioane de locuitori a contabilizat…

- In indepartata și seducatoarea Brazilie, trei judecatori (din cinci) de la Curtea Suprema au stabilit ca ex-președintele țarii in perioada 2003-2011, Luiz Inacio Lula da Silva, a fost condamnat nelegal de catre un judecator neimparțial, Sergio Moro, devenit apoi, timp de optsprezece luni, ministrul…

- O judecatoare a Tribunalului Federal Suprem (STF) al Braziliei a suspendat luni seara mai multe parti din decrete emise de presedintele de dreapta Jair Bolsonaro menite sa inlesneasca accesul brazilienilor la arme si care urmau sa intre in vigoare marti, informeaza AFP potrivit Agerpres. Decizia…

- Brazilia a depașit pentru prima oara pragul de 3.000 de decese provocate de COVID-19 in 24 de ore și se scufunda intr-o criza sanitara care a scapat de sub control, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. Cea mai mare țara din America de Sud a inregistrat 3.251 decese in ultimele 24 de ore, potrivit…

- Un judecator al Curtii supreme din Brazilia a dispus luni anularea tuturor condamnarilor fostului presedinte Luiz Inacio Lula da Silva pentru coruptie, ceea ce l-a putea face eligibil pentru a candida împotriva lui Jair Bolsonaro în alegerile prezidentiale din 2022, relateaza AFP si Reuters,…

- Un judecator al Curtii supreme din Brazilia a dispus luni anularea tuturor condamnarilor fostului presedinte Luiz Inacio Lula da Silva pentru coruptie, ceea ce l-a putea face eligibil pentru a candida impotriva lui Jair Bolsonaro in alegerile prezidentiale din 2022, relateaza AFP si Reuters.…

- Un judecator al Curtii supreme din Brazilia a dispus luni anularea tuturor condamnarilor fostului presedinte Luiz Inacio Lula da Silva pentru coruptie, ceea ce l-a putea face eligibil pentru a candida impotriva lui Jair Bolsonaro in alegerile prezidentiale din 2022, relateaza AFP si Reuters.…