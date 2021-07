Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a intretinut vineri indoiala cu privire la organizarea alegerilor prezidentiale in 2022, in cursul carora spera sa fie reales, afirmand ca ele nu vor avea loc daca nu va fi autorizat votul cu buletine hartie, relateaza AFP. Afirmatia a starnit imediat un val critici in Parlament sau de la tribunalul electoral. „Nu ma tem de alegeri. Ii voi oferi esarfa celui care va castiga dupa un vot verificabil si demn de incredere”, a declarat Bolsonaro in fata sustinatorilor sai la Brasilia. Presedintele brazilian face presiune asupra Congresului sa permita votul cu buletine…