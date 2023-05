Brazilia, gazda celui mai important summit al liderilor sud-americani

Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadoarea americana la ONU, Linda Thomas-Greenfield, a cerut joi Braziliei sa nu "rasplateasca" Rusia cu negocieri de pace in Ucraina, salutand, in acelasi timp, trimiterea unui consilier al presedintelui Lula da Silva la Kiev, noteaza AFP.La sfarsitul unei vizite de trei zile in Brazilia, Linda…

- Ambasadoarea americana la ONU, Linda Thomas-Greenfield, a cerut Braziliei sa nu "rasplateasca" Rusia cu negocieri de pace in Ucraina, salutand, in acelasi timp, trimiterea unui consilier al presedintelui Lula da Silva la Kiev.

- Președintele Luiz Inacio Lula da Silva iși va folosi viitoarele deplasari internaționale pentru a incerca sa consolideze imaginea de independența a Braziliei in conflictul dintre Rusia și Ucraina. Dupa jena provocata de criticile reprezentantului PT (Partidul Muncitorilor) la adresa țarilor occidentale,…

- Dupa reacția Statelor Unite și a Uniunii Europene la discursurile controversate ale lui Luiz Inacio Lula da Silva despre razboiul din Ucraina, președintele Republicii și-a moderat tonul și a preferat sa sustina integritatea teritoriala a țarii invadate. Replierea, potrivit specialiștilor, ar putea fi…

- Deși președintele Braziliei impartașește viziunile Rusiei, cel puțin in privința razboiului, Iohannis a transmis mesajul de susținere a Ucrainei in conflictul armat cu Federația Rusa. ”Mesajul central al vizitei mele este angajamentul Romaniei pentru aprofundarea si dinamizarea relatiilor cu tara dumneavoastra,…

- „Mesajul central al vizitei mele este angajamentul Romaniei pentru aprofundarea si dinamizarea relatiilor cu tara dumneavoastra, in folosul natiunilor noastre. Impreuna cu Presedintele Lula da Silva am adoptat Declaratia Comuna privind dezvoltarea relatiilor bilaterale. Acest document confirma angajamentul…

- In timp ce Joe Biden se afla intr-o calatorie sentimentala in Irlanda, Xi Jinping era ocupat la Beijing. Dupa o vizita de profil inalt a lui Emmanuel Macron, liderul chinez a fost gazda președintelui Luiz Inacio Lula da Silva al Braziliei. Mesajul intalnirii a fost placut pentru China și deranjant…

- Casa Alba l-a criticat dur pe presedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, care a acuzat Statele Unite ca incurajeaza razboiul din Ucraina. Purtatorul de cuvant al Consiliului pentru Securitate Nationala, John Kirby, a declarat ca Brazilia repeta mecanic propaganda chineza si rusa, fara sa analizeze…