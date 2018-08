Fostul presedinte al Parlamentului European, Martin Schulz, l-a vizitat joi pe Luiz Inacio Lula da Silva in penitenciarul unde ex-seful statului brazilian este inchis din luna aprilie, relateaza AFP.



Lula, in varsta de 72 de ani, ispaseste o pedeapsa de 12 ani si o luna de inchisoare pentru coruptie si spalare de bani.



''Nu pot judeca ceea ce procurorii si magistratii fac in aceasta tara (....) dar multi oameni din lume, in particular ONU, pun intrebari la care guvernul (brazilian) trebuie sa raspunda'', a declarat Schulz, in fata inchisorii federale din…