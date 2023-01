Stiri pe aceeasi tema

- Responsabili ai Uniunii Europene au condamnat duminica invazia de catre sute de partizani ai fostului presedinte brazilian de extrema dreapta Jair Bolsonaro a institutiilor politice la Brasilia, exprimandu-si "sprijinul deplin" pentru presedintele Luiz Inacio Lula da Silva, noteaza AFP, potrivit Agerpres.Presedintele…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a exprimat duminica seara "condamnarea absoluta" a invaziei de catre sute de partizani ai fostului presedinte brazilian Jair Bolsonaro, a Congresului, Palatului Prezidential si Curtii Supreme la Brasilia, noteaza AFP, potrivit Agerpres."Sprijin deplin…

- Politia braziliana a utilizat duminica grenade lacrimogene pentru a respinge sute de sustinatori ai fostului presedinte de extrema dreapta Jair Bolsonaro care s-au adunat in fata Congresului la Brasilia, la o saptamana dupa investirea presedintelui de stanga Luiz Inacio Lula da Silva, a constatat un…

- Sute de sustinatori ai fostului presedinte de extrema dreapta Jair Bolsonaro au invadat duminica principalele institutii ale puterii din Brasilia, Congresul, Curtea Suprema si Palatul prezidential, provocand numeroase pagube, conform imaginilor care circula pe retelele sociale, relateaza AFP si Reuters,…

- Poliția din capitala Braziliei, Brasilia, a declarat marți (27 decembrie), ca a gasit un rucsac in apropierea locuinței președintelui ales Luiz Inacio Lula da Silva. Inițial, s-a crezut ca exista o amenințare cu bomba, dar erau doar obiecte personale. Poliția militara, pompierii și agenții de securitate…

- Susținatorii președintelui brazilian, Jair Bolsonaro, au incercat luni sa intre cu forța in sediul Poliției federale din capitala Brasilia. Violențele au aparut in ziua in care a fost certificata infrangerea electorala a președintelui Bolsonaro.

- Autoritațile din Brazilia au declarat miercuri ca fac progrese in eforturile de a elimina blocajele instituite in toata țara de soferii de camion, pentru a protesta impotriva infrangerii președintelui Jair Bolsonaro in fața lui Luiz Inacio Lula da Silva, la alegerile prezidentiale, anunța RADOR.…