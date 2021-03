Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Brazilia a stabilit noi recorduri negative in materie de decese cauzate de COVID-19 pentru doua zile la rand, presedintele Jair Bolsonaro le-a transmis, joi, brazilienilor sa nu se mai „smiorcaie” si sa treaca peste situatie.„Ce atata agitatie si smiorcaiala.

- Andrei Gherman, fost ministru al Sanatații, a decedat in urma complicațiilor provocate de Covid-19. Anunțul a fost facut de catre reprezentanții Institutului Oncologi din Moldova care au transmis mesaj de condoleanțe familiei acestuia.

- Autoritațile din domeniul Sanatații și al Educației au decis joi condițiile in care cursurile școlare se vor intrerupe pentru 14 zile. Potrivit ordinului care reglementeaza regulile aplicate in școli vor exista condiții de triaj diferite pentru clasele din invațamantul primar și gradinițe, fața de invațamantul…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a cerut țarilor europene sa intensifice masurile anti-COVID, avertizand ca noua tulpina de coronavirus depistata in Marea Britanie, in decembrie 2020, s-a extins in tot mai multe state, scrie CNN.”Este o situație alarmanta”, a declarat directorul OMS pentru Europa,…

- Mai multe personalitati se vor implica in campania de comunicare pe tema vaccinarii anti-COVID, declara la RFI noul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, care precizeaza ca prioritar este personalul medical, „nu politicienii, nu oricine altcineva”. El atrage atentia ca „orice relaxare ar fi o greseala…

- Presedintele brazilian, Jair Bolsonaro, a declarat sambata ca "graba" manifestata in jurul vaccinarii populatiei impotriva noului coronavirus nu este justificata și ca pandemia a ajuns la final, relateaza AFP, citata de Agerpres."Pandemia a ajuns la final. Cifrele o demonstreaza. Avem in prezent o mica…