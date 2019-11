Stiri pe aceeasi tema

- Al Hilal, echipa lui Razvan Lucescu, a remizat in deplasare, 3-3, cu Al-Fateh, in etapa a 9-a din prima liga din Arabia Saudita. Al Hilal, liderul din Arabia, pornea ca favorita in fața penultimei echipe, dar Al Fateh a fost cea care a deschis scorul, din penalty, in minutul 8. Al Hilal a revenit…

- ​Barcelona și-a încântat fanii de pe Camp Nou cu o victorie spectaculoasa în fața celor de la Valladolid, scor 5-1, în etapa a 11-a din La Liga. Omul meciului a fost Lionel Messi, care a marcat de doua ori și a oferit doua pase decisive. Barcelona a punctat prin Lenglet…

- Simona Halep (28 de ani, nr. 5 WTA) și Bianca Andreescu (19 ani, nr. 4 WTA) s-au intalnit pentru prima data in cariera la ediția din 2019 a Turneului Campioanelor. Primul set al meciului a fost caștigat de jucatoarea de 19 ani dupa 39 de minute, scor 6-3. Al doilea a fost caștigat de Simona cu 7-6…

- Lionel Messi (32 de ani) a acordat un amplu interviu pentru postul de radio RAC1, cu ocazia caruia a facut numeroase dezvaluiri. Argentinianul și-a asigurat fanii ca își va încheia cariera la Barcelona, dar a povestit ca a avut un moment în care a vrut sa plece din Spania. Starul catalanilor…

- Marius Croitoru, antrenorul lui FC Botoșani, a vorbit dupa victoria echipei sale din „șaisprezecimile” Cupei Romaniei in fața lui CFR Cluj, scor 2-2 (4-2 dupa loviturile de departajare). „Știam ca ne așteapta un meci foarte dificil, pentru ca au un lot numeros și valoros. Am avut 3 juniori pe final.…

- Lionel Messi (Barcelona), Juan Quintero (River Plate) si Daniel Zsori (Debrecen) au fost nominalizati de forul mondial pentru cea mai frumoasa executie care a trimis mingea in plasa, iar castigatorul a fost pustiul de doar 18 ani.

- Luis Nițu (18 ani) a marcat primul sau gol pentru CS Universitatea Craiova in victoria cu Gaz Metan, scor 3-2, și spune ca e sigur ca a caștigat increderea antrenorului Victor Pițurca. „Am avut o lovitura la picior, dar n-am nimic grav. A fost un moment special astazi cand am marcat. Sper ca pe viitor…

- Albaiulianul Gicu Grozav a marcat și parafat victoria echipei la care evolueaza in acest sezon, Kisvarda FC din Ungaria, intr-un meci important din campionatul Ungariei. Gheorghe Grozav si Cornel Ene au marcat pentru formatia Kisvarda FC, care a dispus cu 3-1 de Honved Budapesta, sambata, in deplasare,…