Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni au demonstrat vineri in orasele braziliene Porto Alegre, Brasilia, Sao Paulo si Rio de Janeiro dupa ce un barbat de culoare a fost ucis in bataie de doi agenti de paza albi ai unui supermarket din Porto Alegre, relateaza BBC, potrivit AGERPRES. Joao Alberto Silveira Freitas,…

- Alegatorii din Capitala au fost cei mai activi din tara in cel de-al doilea tur al scrutinului prezidential. Potrivit CEC, prezenta la vot in municipiul Chisinau a fost de peste 53 la suta.

- Toate ambasadele Republicii Moldova din diaspora anunța ca sint pregatite pentru desfașurarea celui de-al doilea tur al scrutinului prezidențial. Pe ultima suta de metri Ministerul Sanatații din Cipru, anunța noi restricții, iar referitor la procesul de votare CEC-ul va veni cu informații suplimentare…

- China nu l-a felicitat inca pe Joe Biden pentru castigarea alegerilor prezidentiale din SUA, remarca AFP. Beijingul a explicat luni ca inca nu se cunoaste rezultatul definitiv al scrutinului din 3 noiembrie. 'Am luat nota ca dl. Biden a fost declarat castigatorul alegerilor. Dupa cate stim, rezultatul…

- Agentia de presa Associated Press si posturile de televiziune CNN si NBC l-au dat sambata castigator pe candidatul democrat la presedintia SUA, Joe Biden, informeaza AGERPRES . The post AP, NBC si CNN il dau pe Joe Biden castigator al scrutinului prezidential appeared first on ZiarMM .

- Primarul comunei Rebra din judetul Bistrita-Nasaud, Stefan Danci, a câstigat, duminica, un nou mandat, dupa organizarea celui de-al doilea tur al alegerilor locale, potrivit datelor partiale publicate pe site-ul Autoritatii Electorale Permanente, transmite Agerpres.Prezenta la urne a fost…

- Numarul deceselor provocate de coronavirus in Brazilia a depașit 140.000, dar plajele sunt pline. Oamenii, in cea mai mare parte, nu respecta pe plaje distanțarea sociala sau nu poarta maști, anunța MEDIAFAX.Numarul deceselor provocate de coronavirus in Brazilia a ajuns la 141.783, in timp…

- Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat în scrutinul prezidential din Statele Unite, are un avans de 9% în preferintele de vot în raport cu presedintele Donald Trump, membru al Partidului Republican, conform unui sondaj publicat miercuri, potrivit Mediafax. Joseph Biden este…