Brazilia a revenit in Antarctica in forta, cu o baza noua de 100 de milioane de dolari (Video)

- "Brazilia a revenit in forta in Antarctica." Ce vor sa faca sud-americanii pe baza de 100 mil. dolari construita la Polul Sud Vicepresedintele brazilian Hamilton Mourao a inaugurat miercuri in Antarctica o noua baza de 100 de milioane de dolari, construita de compania chineza CEIEC, care va…

- Magnatul japonez Yusaku Maezawa a anuntat miercuri ca va dona noua milioane de dolari celor care ii urmaresc contul de Twitter in cadrul unui "experiment social", pentru a vedea daca acesti bani ii vor face mai fericiti pe beneficiari. Miliardarul a precizat ca va da cate un milion de yeni…

- Președintele ucrainean Volodomir Zelenski a confirmat ca toti pasagerii si membrii echipajului aflati la bordul aeronavei care s-a prabusit in Iran si-au pierdut viata. La bordul aeronavei erau 82 de persoane de nationalitate iraniana, 63 de canadieni, 11 ucraineni, 10 suedezi, 4 afgani, 3 germani si…

- O ruda a stelei de mare, care traieste printre recifele de corali din Marea Caraibelor si Golful Mexic si care este lipsita de ochi, poate totusi sa vada, au anuntat oamenii de stiinta care au studiat aceasta creatura ce extinde limitele simtului vederii in regnul animal, relateaza Reuters. O echipa…

- Twitter a anuntat ca Partidul Conservator al premierului Boris Johnson a indus in eroare publicul prin schimbarea numelui unuia din conturile sale de pe reteaua de socializare, pentru a face sa para ca este un serviciu de verificare a informatiilor, in timpul dezbaterii electorale televizate din Marea…

- Președintele Venezeuelei, Nicolas Maduro, a condamnat duminica "lovitura de stat" organizata împotriva aliatului sau de stânga, Evo Morales, dupa ce președintele bolivian și-a anunțat demisia, dupa 14 ani de guvernare, scrie Reuters. Susținatorii lui Morales din Bolivia…

- Twitter a anuntat miercuri ca incepand din 22 noiembrie va interzice toate reclamele politice pe platfoma sa, pe fondul presiunilor la care sunt supuse retelele de socializare de a bloca tentativele de influentare a alegerilor prin intermediul informatiilor false, transmite Reuters.Citește…

- Cand Apple a decis sa elimine butonul de pornire de pe unele modele de iPhone au aparut multi nemultumiti. Se pare ca printre acestia se numara si presedintele american Donald Trump, care a ales sa se planga de acest lucru pe Twitter. "Catre Tim: Butonul de pe iPhone era mult mai bun decat…