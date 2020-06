Stiri pe aceeasi tema

- Bilanțul deceselor cauzate de COVID-19 in Regatul Unit a ajuns marți la aproape 50.000, potrivit Reuters . Numarul persoanelor care și-au pierdut viața in Regatul Unit din cauza pandemiei de COVID-19 a ajuns la 49.646 dupa numararea certificatelor de deces eliberate marți ale fatalitaților din Anglia…

- Premierul Marii Britanii a susținut o conferința de presa, aducand la cunoștința noile reguli de relaxare a restricțiilor, in contextul pandemiei de Coronavirus. Acesta a precizat și faptul ca deciziile privind relaxarea restricțiilor in Tara Galilor, Scoția și Irlanda de Nord sunt responsabilitatea…

- Federatia internationala de rugby a respins miercuri ideea organizarii unui turneu international in 2021, dupa modelul Cupei Mondiale, in vederea strangerii de fonduri pentru federatiile nationale afectate de pandemia de coronavirus, informeaza L’Equipe, potrivit Agerpres. Proiectul, denumit “Coronavirus…

- Peste 46.000 de persoane au murit in Regatul Unit pana la jumatatea lunii mai avand drept cauza suspectata sau confirmata a decesului noul coronavirus, ceea ce reprezinta mult mai mult decat bilantul autoritatilor sanitare, a indicat marti Biroul national de statistica (ONS), citat de AFP potrivit…

- Numarul total al infectarilor cu covid-19 a ajuns in Regatul Unit la 254.195, al patrulea la nivel mondial, dupa SUA, Rusia si Brazilia. Cu toate acestea, guvernul premierului Boris Johnson isi mentine planurile de a redeschide scolile din Anglia, masura pe care unii medici si zeci de administratii…

- Autoritatile braziliene au raportat miercuri cele mai multe cazuri de infectare cu noul coronavirus si decese provocate de Covid-19 in decurs de 24 de ore, scrie The Guardian, conform news.ro.Devenita important focar in aceasta pandemie, Brazilia are abia acum in vedere impunerea de masuri…

- Marea Britanie a inregistrat 449 noi decese in ultimele 24 de ore. 85 dintre ei au decedat ieri, transmite Daily Mail. Anglia a declarat 429 de decese, alte 20 fiind in Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord. Numarul persoanelor infectate cu Coronavirus crește cu 4.676, totalul fiind de 124.743 de…

- Oamenii de stiinta din Marea Britanie vor monitoriza raspandirea noului tip de coronavirus si vor cauta aparitia unor eventuale mutatii, folosind tehnica de secventiere genetica, pentru a analiza tulpinile de SARS-CoV-2 care au provocat mii de infectii in intreaga tara, au anuntat luni oficiali britanici,…