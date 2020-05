Stiri pe aceeasi tema

- PANDEMIE CORONAVIRUS. Comisia Europeana va prezenta pe 6 mai un proiect privind un nou buget multianual, care va include un plan de finantare a relansarii economice dupa criza pandemiei, a declarat la summit Ursula von der Leyen, presedintele Comisiei Europene, potrivit unor surse citate de site-ul…

- Liderii statelor membre si ai institutiilor Uniunii Europene au convenit, la summitul Consiliului European desfasurat prin videoconferinta, ca este necesar un fond comun de relansare economica in contextul crizei coronavirusului, afirma cancelarul Germaniei, Angela Merkel."A fost clar pentru…

- Consumatorii germani își țin banii la saltea în loc sa se întoarca la cumparaturi în numar mare pe masura ce magazinelor li s-a permis sa se redeschida gradual, anunța asociația naționala a retailerilor din Germania, potrivit Reuters.Magazinelor de pâna în…

- Numarul cazurilor de COVID-19 confirmate in Europa trecut pragul de un milion, anunța agenția France Presse pe Twitter. Țara cel mai grav afectata din Europa este Spania, cu 174.060 de cazuri confirmate, urmata de Italia, cu 162.488 de cazuri, și Germania, cu 132.210 de cazuri de coronavirus. Peste…

- Germania are, in ciuda numarului de infectati care se apropie de cel inregistrat in Italia, Spania sau Franta, un numar mult mai mic de persoane care au decedat din cauza COVID-19. Karl Lauterbach, profesor de epidemiologie la Universitatea din Koln, a explicat care sunt punctele forte ale Germaniei…

- Europa a livrat echipamente medicale Iranului in cadrul mecanismului de tip barter INSTEX ce permite ocolirea sanctiunilor americane, mecanism folosit pentru prima data, a anuntat marti Ministerul Afacerilor Externe al Germaniei, informeaza AFP. "Franta, Germania si Regatul Unit confirma…

- Este oficial: UE aproba deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord si Albania Statele membre UE au ajuns la un acord politic asupra lansarii negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord si Albania, a anuntat marti comisarul european pentru vecinatate si extindere Oliver Varhelyi, citat…

- Riscul sanitar legat de epidemia coronavirusului in Uniunea Europeana a crescut de la ”moderat” la ”ridicat”, a anuntat luni presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, inaintea unor reuniuni, saptamana aceasta, ale ministrilor din statele memebre UE, relateaza Reuters, citata de news.ro.Propagarea…