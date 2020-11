Stiri pe aceeasi tema

- Bucureștiul continua sa aiba cele mai multe cazuri noi de Covid, 886 in ultimele 24 de ore, conform ultimei raportari a Grupului e Comunicare Strategica. Cea mai mare rata de infectare nu este insa in Capitala, ci in județele Constanța și Sibiu.Constanța inregistreaza o incidența a cazurilor noi de…

- Potrivit datelor GCS, pana astazi, 28 noiembrie, pe teritoriul Romanie i, au fost confirmate 465.982 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 335.764 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate…

- Beliș, județul Cluj, arata ca un loc din basme, dupa ce un strat gros de zapada s-a așternut peste el. Brazii plini de nea te duc cu gândul la iernile copilariei, la Ținutul Înghețat și la bucuria Craciunului, care se…

- Proprietarii pepinierelor private primesc deja comenzi online, cu livrare la domiciliu, in conditiile in care clientii au ocazia sa isi aleaga bradul dorit doar prin intermediul unui apel video. "Avem sprijinul tehnologiei si putem beneficia de videocalluri. Le putem arata si cum sunt brazii,…

- CFR Cluj, recent calificata in grupele Europa League și-ar putea pierde unul dintre cei mai buni jucatori: Mihai Bordeianu. Dupa evoluțiile bune sub comanda lui Dan Petrescu, care l-au propusat la naționala, mijlocașul de 29 de ani ar putea pleca in scurt timp de la formația din Gruia, potrivit Prosport.…

- Din 8 octombrie, locuitorii din Timișoara iși pot face cumparaturile zilnice in siguranța, in magazinul Supeco, un concept de supermarket cu produse locale, prețuri mici și oferte imbatabile, situat pe Strada Circumvalațiunii nr. 35, Timișoara. Odata cu deschiderea acestuia, rețeaua naționala Supeco…

- In adolescența a vrut ”sa o lase papa la mare” cand credea ca ”Moș Craciun e un tinerel”, iar odata cu trecerea anilor a ajuns la concluzia ca cel mai ușor treci peste supararea in cuplu cand…”il cerți cu vin”. Andreea Antonescu crede in provocari și in faptul ca doar... The post Andreea Antonescu iși…