Brazii de Crăciun, colectați gratuit în zona blocurilor ANL In vederea colectarii brazilor de Craciun, Romprest va amplasa un container in zona blocurilor ANL de pe faleza raului Olt, ce va fi disponibil in zilele de sambata, 11 ianuarie, și duminica, 12 ianuarie. Brazii astfel colectați vor fi duși la Stația de Compost, unde vor fi transformați in ingrașamant organic. Colectarea acestor brazi este gratuita. Citeste articolul mai departe pe realitateavalceana.ro…

Sursa articol si foto: realitateavalceana.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Brazii care au fost utilizați in perioada sarbatorilor de iarna sunt colectați centralizat pentru a fi reciclați. Astfel, locuitorii Capitalei sunt indemnati sa depoziteze separat molizii uscați in preajma platformelor pentru colectarea deșeurilor menajere din oraș, iar

- O mare parte dintre cei peste 50.000 de brazi, care au impodobit in perioada sarbatorilor de iarna locuintele galatenilor, ajung in aceste zile la statia de sortare a Serviciul Public Ecosal, unde sunt transformati in compost natural, ingrasamant bio pentru spatiile verzi din municipiul Galati.…

- Asociația ”Om pe munte” și-a propus ca dupa Sarbatorile de iarna sa stranga de la oameni cați mai mulți brazi de Craciun, care au fost achiziționați la ghiveci. Brazii donați vor fi plantați in zona satului Drumul Carului, comuna Moeciu, județul Brașov, și vor face parte din programul ”Pe Coasta!” demarat…

- Barbatul de 41 de ani, din Gradinile, Olt, batut de un sofer craiovean inainte de Craciun, a decedat la spital. Barbatul locuia in Italia si venise in tara pentru a petrece sarbatorile de iarna. In Italia era legitimat la echipa de futsal A.S.D Arzachena 2015. De cand a intrat in coma, prietenii, rudele…

- Articolele pirotehnice au fost oferite spre vânzare de trei persoane care nu erau autorizate sa dețina și sa vânda astfel de produse, astfel ca au fost întocmite actele de sesizare pentru infracțiunea prevazuta de art. 37, lit.(a) din Legea 126/1995 privind regimul materiilor explozive.…

- Regia Nationala a Padurilor – Romsilva scoate la vanzare in acest an 40.000 de pomi de Craciun, din care 26.000 din specia brad si 14.000 din specia molid, iar preturile vor fi intre 15 si 35 de lei, potrivit datelor furnizate de reprezentantii regiei la solicitarea Agerpres. „In acest an, Regia Nationala…

- Boala care a scumpit semnificativ carnea de porc inainte de Craciun evolueaza in judetul Olt in 63 focare, cu o saptamana in urma fiind semnalata inclusiv in localitatea in care seful DSVSA Olt are o ferma de porci, pe numele tatalui sau. Ultimul eveniment a fost ascuns opiniei publice vreme de mai…

- Reprezentantii Romsilva sustin ca si anul acesta preturile de vanzare pentru pomii destinati sarbatorilor de iarna variaza in functie de inaltime si categoria din care fac parte. Aceștia au raportat un numar de 40.000 de pomi, dintre care 26.000 sunt brazi iar 14.000 sunt molizi, cu preturi intre 15…