"Bravo, ai stil! Celebrities". Gina Chirila, fotomodel de succes, este una dintre cele mai apreciate modele, atat in Romania, cat și in strainatate. Frumoasa vedeta este și antreprenor, aceasta și-a lansat anul acesta un brand de haine. Gina Chirila vine in competiția de stil cu experiența podiumurilor marilor case de moda.

„Aceasta competitie reprezinta o provocare pentru mine! Dar avand in vedere ca am lucrat in domeniul modei timp de 6 ani, in țara, și in strainatate, tind sa cred ca aș avea cateva cunoștiințe in domeniu! Sunt aici ca sa invaț mai mult și sa dobandesc și experiența…