Stiri pe aceeasi tema

- Florin Bratu (41 de ani), selecționerul naționalei U21, a vorbit despre stagnarea din cariera lui Octavian Popescu (18 ani). Bratu crede ca accidentarile, faptul ca adversarii știu deja la ce sa se aștepte și schimbarile de antrenor l-au afectat pe Octavian Popescu. Octavian Popescu a fost marea revelație…

- Sorin Carțu, președintele celor de la CSU Craiova continua razboiul la distanța cu Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, dupa meciul pe care roș-albaștrii l-au caștigat contra celor de la FC Botoșani, scor 3-1. Context: Dupa meci, Carțu a lansat ironii la adresa celor doua echipe, intrebat…

- Naționala Romaniei joaca impotriva Islandei un meci decisiv nu doar pentru aceasta campanie, ci și pentru viitorul actualei generații. Gica Mihali (55 de ani), fostul mare fundaș al primei reprezentative, așteapta o prestație pe masura din partea „tricolorilor”. Romania – Islanda se joaca astazi, de…

- Gigi Becali (63 de ani) spune ca nu a intenționat sa il atace pe Edi Iordanescu (43) atunci cand a declarat ca nu este mulțumit de jocul prestat de FCSB. Patronul vicecampioanei anticipeaza un joc spectaculos al echipei sale odata cu revenirile lui Florinel Coman, Florin Tanase și Octavian Popescu.…

- Octavian Popescu va fi apt sa joace dupa pauza pentru echipele naționale, insa va avea un rival puternic, pentru a bifa legea FRF, in Ianis Stoica, noua senzație din ofensiva vicecampioanei, titular in ultimele 3 jocuri oficiale, in care a marcat 3 goluri. Vești bune pentru Edi Iordanescu in perspectiva…

- Sambata seara, Politia municipiului Vatra Dornei a fost sesizata telefonic prin 112 despre faptul ca un autovehicul de tonaj circula haotic dinspre Campulung Moldovenesc spre Vatra Dornei. Avand in vedere cele sesizate, o echipa operativa s-a deplasat pe direcția indicata de apelant, a depistat și oprit…

- Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, și-a expus punctul de vedere dupa ieșirea incalificabila pe care Florin Prunea a avut-o la adresa tanarului Octavian Popescu (18 ani). Oficialul roș-albaștrilor a refuzat sa-i ofere un raspuns lui Prunea și afirma ca filmarea respectiva, facuta in…

- Selectionata de fotbal Under-21 a Romaniei a invins formatia de liga secunda FC Buzau cu scorul de 2-1 (1-1), sambata, intr-un meci de pregatire desfasurat pe Stadionul Dinamo din Bucuresti. Alexandru Munteanu a inscris pentru formatia buzoiana (26), in timp ce golurile echipei pregatite de…