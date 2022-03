Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 15 martie, la ora 21:32:36 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.7, la adancimea de 98 km, a transmis INCDFP.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 77km E de Brasov, 92km NE de Ploiesti, 102km S de Bacau,…

- Un cutremur de 4,3 grade s-a produs luni dimineata in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, la 150 de kilometri de Bucuresti, dupa un altul cu magnitudinea 4,2 ce a avut loc putin dupa miezul noptii, potrivit Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Astfel, luni, la…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 a avut loc, in noaptea de duminica spre luni, la ora 00:31:06 (ora locala a Romaniei), in zona seimica Vrancea, transmite Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut intensitatea II si s-a inregistrat la adancimea de 103…

- Mai avem de așteptat pana cand infractorii vor fi monitorizați și la noi in țara cu brațari electronice. La Bistrița, acestea ar urma sa ajunga abia peste 3 ani. Primele brațari voe fi folosite de la finalul acestui an. Potrivit Mediafax, sistemul pilot care prevede monitorizarea infractorilor cu brațarile…

- Primul cutremur, care a avut magnitudinea de 3,8 grade, s-a produs la o adancime de 123 km, la ora 00:19.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 77 km E de Brasov, 89 km NE de Ploiesti, 105 km S de Bacau, 115 km V de Galati, 116 km V de Braila, 140 km N de Bucuresti, 162 km NE de Pitesti,…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,5 s-a produs duminica in Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, duminic, la ora 15:43:12 (ora Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea un cutremur mediu cu magnitudinea 4.5, la adancimea de 145.813 kilometri.…

- Numarul caminelor pentru persoane varstnice licentiate la 3 ianuarie 2022 era de 694, cele mai multe (peste 80%) fiind private, conform datelor centralizate de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale. Din totalul caminelor licentiate, 123 erau publice si 571 private. Cel mai mare numar de camine pentru…

- In ziua de 30.12.2021, ora 14:56:58 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA, un cutremur slab cu magnitudinea ML 3.9, la adancimea de 100 km.Cutremurul s-a produs la 80km S de Bacau, 92km E de Brasov, 110km NV de Galati, 115km NV de Braila, 115km NE de Ploiesti, 159km SV de Iasi,…