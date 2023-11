Brașovul găzduiește expoziția artistului Andrei Gamarț Deși menita sa aduca sens și claritate, imaginea capata alte valențe in accepțiunea lui Andrei Gamarț, devenind mai degraba un teritoriu al realitaților posibile, al sensurilor posibile peste care insa se așterne constant valul incertitudinii. Deși mereu aflat in fața noastra și concomitent in noi, adevarul, prin natura sa, ne este etern inaccesibil. Tot ce ne ramane este senzația de curgere, de transformare, de la o etapa la alta a varstelor ințelegerii, o transformare care ține de capacitatea noastra de a sonda ințelesurile realitații pe care o țesem in jurul nostru. Expoziția cuprinde lucrari… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

