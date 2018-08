Stiri pe aceeasi tema

- Petre Apostol La Gyor, in Ungaria, in a doua parte a saptamanii trecute, s-au desfașurat probele Campionatelor Europene de Atletism U18 (cadeți), delegația Romaniei avand in componența și doi reprezentanți de la CSȘ „Constantin Istrati” Campina: Marius Vasile (prof. Nicolae Pavel) și Andreea Lungu (prof.…

- Atletul roman Gabriel Bularda a cucerit medalia de aur in concursul individual al juniorilor, duminica, la Campionatele Europene de alergare montana de la Skopje (Macedonia), potrivit site-ului Federatiei Romane de Atletism. Bularda a fost cronometrat cu timpul de 25 min 45 sec. Ceilalti…

- Constanta va gazdui, pe 30 iunie si 1 iulie, un eveniment important in baschetul international 3 la 3, FIBA 3X3 Europe Cup Qualifier, turneu de calificare la Campionatul European. Meciurile de pe litoral se deruleaza si la masculin, si la feminin, urmand a participa 21 de echipe 12 la masculin, 9 la…

- Romania a cucerit doua medalii la Campionatelor Europene de kaiac-canoe pentru seniori de la Belgrad, una de aur si una de argint. Ambele medalii au fost obtinute de Leonid Carp si Victor Mihalachi, care si-au adjudecat aurul la Canoe-2 pe 500 m si argintul pe 1.000 m. In ultimele finale de duminica,…

- Pugilistele romane Steluta Duta, Lacramioara Perijoc si Dana Borzei s-au calificat, miercuri, in sferturile de finala ale Campionatelor Europene de box feminin de la Sofia. La cat. 48 kg, Steluta Duta (36 ani), campioana europeana in 2006, 2007, 2014 si medaliata cu bronz in 2005, 2009, 2011, a invins-o…

- Fosta campioana olimpica si mondiala la atletism Gabriela Szabo a inaugurat, miercuri seara, in orasul Voluntari, sala de sport multifunctionala care ii poarta numele alaturi de primarul Florentin Pandele si Paul Stanescu, vicepremier si ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.…

- Echipele nationale de baschet 3x3 ale Romaniei, alaturi de campioanele mondiale in exercitiu la aceasta noua disciplina olimpica, Serbia la masculin si Rusia la feminin, vor fi prezente la Constanta, intre 30 iunie si 1 iulie pentru FIBA 3x3 Europe Cup Qualifier, turneu de calificare la Europenele din…

- Ivan Guidea, luptatorul din Republica Moldova cu cetațenie romana, care este legitimat la CSM Lugoj, s-a aflat printre medaliații ediției din acest an a Campionatelor Europene de lupte, competiție care a avut loc la Kaspiisk, in Rusia. Ivan Guidea a caștigat medalia de bronz la lupte libere,…