- Trei turisti din Iasi sunt cautati de trei zile in Masivul Fagaras. Cele trei persoane, doi adulti de peste 60 de ani si un tanar de 17 ani, au plecat pe munte acum 10 zile. Mai exact, ei au mers in expeditie in zona Urlea. Abia vineri cei de la manastirea Breaza, unde erau cazati, si-au dat seama ca…

- Trei turisti din Iasi, printre care si un minor, sunt disparuți de mai multe zile in Masivul Fararaș și sunt cautati de salvamontisti si jandarmi montani dupa ce ar fi plecat intr-o vacanta in munti, la sfarsitul lunii martie. Ultimul contact cu ei a avut loc saptamana trecuta. Cei trei sunt din judetul…

- Jandarmii montani au pornit in cautarea a doi turisti straini in seara zilei de 08 aprilie a.c., in jurul orei 21.00. In urma unui apel prin 112, jandarmii fost anuntati cu privire la faptul ca doi cetateni straini, au urcat in zona numita Piatra lui Orban, din Muntii Calimani si nu au mai reusit sa…

- Unsprezece turisti care duminica au coborat pe snowboard de la Cota 2000 din Bucegi au sunat la 112 si a cerut ajutorul autoritatilor, dupa ce s-au ratacit in zona Vaii Pelesului din masivul Bucegi.

- Doi turisti care s-au ratacit pe un traseu interzis de pe Valea Peleselului au fost salvati de jandarmii montani din Sinaia, au informat, duminica, reprezentantii Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Prahova, potrivit Agerpres. „In data de 10.03.2018, in jurul orelor ...

- Doi turisti care s-au ratacit pe un traseu interzis de pe Valea Peleselului au fost salvati de jandarmii montani din Sinaia, au informat, duminica, reprezentantii Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Prahova. "In data de 10.03.2018, in jurul orelor 15.20, lucratori din cadrul Postului de Jandarmi…

- Sapte schiori care au vrut sa coboare de la Cota 2000 din Sinaia pe un traseu neomologat si extrem de periculos au ramas blocati pe stanci. Mai multi jandarmi, solicitati sa intervina pentru ajutor, au ramas si ei blocati in zapada inalta de aproape doi metri. Un alt echipaj de jandarmi a reusit sa…

- Salvamontistii si jandarmii montani au intervenit, duminica dupa-amiaza, pentru limitarea accesului turistilor in zona partiei Subteleferic din Predeal, dupa cei doi ursi si-au facut aparitia in zona, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Jandarmi Judetean "Nicolae Titulescu" Brasov,…