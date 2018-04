Stiri pe aceeasi tema

- Cadavrele a doi dintre cei trei turisti decedati in Masivul Fagaras, tanarul de 18 ani si unul dintre barbatii de 60 de ani, au fost coborate miercuri la baza muntelui de catre echipele de salvare, a declarat, pentru AGERPRES, vicepresedintele Consiliului Judetean Brasov Adrian Gabor, coordonatorul…

- Trupurile celor trei turisti din Iasi, disparuti de mai multe zile in Masivul Fagaras, au fost gasite miercuri de salvamontisti, dupa ce initial fusesera vazute din elicopterul care survola zona efectuand cautari doar doua cadavre, conform reprezentantilor Consiliului Judetean (CJ) Brasov. ''Cel…

- Doua cadavre presupuse a fi a unor turiști din Iași care au fost dați disparuți saptamana trecuta in Munții Fagaraș au fost vazute din elicopterul care a survolat masivul, marți. Trei turisti sunt cautati cu elicopterul de Salvamont Brasov, dupa ce s-au pierdut in Muntii Fagaras, unde au avut loc mai…

