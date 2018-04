Braşov: Traficul rutier pe DN1 se va desfăşura cu dificultate din cauza lucrărilor de reparaţii la Ghimbav Traficul rutier pe DN1 in zona orasului Ghimbav se va desfasura cu dificultate, marti si miercuri, din cauza lucrarilor de reparatii care se executa la suprafata carosabila pe aproximativ doi kilometri. ''Sensul de mers spre Codlea va fi inchis in totalitate marti pana la ora 19.00, autovehiculele circuland alternativ pe celalalt sens. Miercuri se va inchide sensul de mers dinspre Codlea spre Brasov, in intervalul orar 7.00-19.00. Distanta pe care noi executam reparatii la gaurile aparute in principal pe axul drumului este de aproximativ doi km. Avand in vedere ca aceasta artera de circulatie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

