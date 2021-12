Cele mai multe pensiuni agroturistice, in 2020, se aflau in județul Brașov (379), urmat de Suceava (249), Harghita (229) și Maramureș (185), potrivit unei analize realizate de catre Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii si Dezvoltare Rurala (ICEADR). La polul opus, erau județele Giurgiu și Calarași (4 pensiuni agroturistice, fiecare), Olt și Galați (3), Teleorman și Ialomița (2), Ilfov și Braila (una singura). In Romania, la nivelul anului 2020 au fost inregistrate 3.022 de pensiuni agroturistice, in creștere cu 8% fața de numarul inregistrat in anul 2019, respectiv 2.800 pensiuni…